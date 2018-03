Das war ein kollektiver Blackout

„Handball ist eigentlich ein ganz einfaches Spiel. Man muss es nur spielen.“ Dieser Auffassung vieler Kollegen kann sich Dusan Milicevic momentan überhaupt nicht anschließen. Für den Trainer der SG Pirna Heidenau ist sein Lieblingssport in den letzten Wochen immer mehr zu einem Buch mit sieben Siegeln geworden. „Ich kann mir das überhaupt nicht erklären, was da gegenwärtig abläuft“, suchte Milicevic nach der Derbyniederlage gegen den HC Elbflorenz II in der Vorwoche nach Worten um zu begreifen, was in der Ballsportarena in Hälfte zwei abgelaufen war. Wer von den vielen mitgereisten Fans dachte, das dies das Ende der Talsohle sei, sah sich bitter getäuscht. Die sächsischen Eisenbahner verpassten am Samstagabend den erhofften Befreiungsschlag und rutschten durch die 18:25 Heimpleite gegen Freiberg noch tiefer in die Krise.

Nur 18 Treffer in sechzig Minuten und eine desolate Kollektivleistung brachten bei Uwe Heller das Fass zum Überlaufen „Nach Abschluss der Hinrunde waren wir mit 13 Zählern voll im Limit“, zog der Lok Geschäftsführer ein zufriedenes Saisonfazit. Mit nur 3 Zählern in der Rückrunde, darunter nur ein Sieg gegen Lieblingsgegner Staßfurt, taumelt die Lok im 70. Jahr ihres Bestehens immer mehr dem Abgrund entgegen. „Nur ein Punkt trennt die Lok noch von einem Abstiegsplatz.

„Gewollt und gekämpft haben wir schon“, so ein ebenfalls ziemlich ratloser Mannschaftskapiän „Toto“ Schneider. „Wir sind über die gesamte Partie nur einem Rückstand hinterhergelaufen.“ Zur Pause führten die Gäste mit 12:8. Robert Ultsch, der kurz vor Spielende die rote Karte (3. Zeitstrafe) sah, brachte den Gastgeber beim 15:17 (46.min) noch einmal auf Schlagdistanz.

Dass die Eisenbahner in der Schlussviertelstunde nur noch dreimal ins Tor von Keisuke Inamoto trafen, verwundert in Pirna längst niemand mehr. Mit nur 462 erzielten Saisontreffern verfügt die SG Pirna Heidenau in Sachen Toreffizienz den schlechtesten Wert der Liga. Am nächsten Wochenende erwartet das Team von Dusan Milicevic im Ballhaus von Aschersleben ein weiterer Tanz auf der Rasierklinge. (ar)