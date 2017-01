Da werden Vorsätze noch ernst genommen!

299 Lauf-Enthusiasten (also knapp 300) – das ist neuer Teilnehmerrekord seit der Wende - haben am frühen Sonntagmittag das Jahr 2017 sportlich begrüßt bzw. sind beim 41. Heidenauer Neujahrslauf sportlich ins neue Jahr gestartet und haben sich nach der Silvesternacht an frischer Luft bewegt.

In den besten Jahren – allerdings vor der Wende – lockte der SSV Heidenau am Neujahrstag bis zu 450 Läufer hinter dem Ofen hervor – viele mit so manchem guten Vorsatz. Bürgermeister Jürgen Opitz gab kurz nach 11 Uhr auf dem Parkplatz an der Sporthalle am Pestalozzi-Gymnasium den Startschuss. Dort war auch das Ziel. Eine leicht zu bewältigende etwa 2,4 Kilometer lange Runde führte Jung und Alt am ersten Tag im neuen Jahr rund um die Neubauten - über den Böhmischen Weg vorbei am neuen Vereinsgebäude des SSV an der Radrennbahn und um das Sportforum.

Alle Sportler haben sich mit ihrem Lauf vom alten Jahr verabschiedet, auch wenn kein Lauftempo vorgeschrieben war – Schnellster war Thomas Mittag (Jg. 1980). Der gebürtige Dresdner lebt jetzt in Jetzendorf (Oberbayern), TSV Jetzendorf. Er verwies den 14-jährigen Moritz Petrich aus Freital und Robin Duha (27) aus Pirna auf die Plätze. Vorjahressieger Fabian Malaßa (Jg. 1997) aus Pirna - Liebethal (LSV Pirna) musste verletzungsbedingt etwas Tempo rausnehmen und wurde Fünfter. Bei den Frauen siegte Anna Lamm ( Jg.1995) aus Pirna. Sie verwies Vorjahressiegerin Christian Marx (Jg. 1964) aus Dresden vom TSV Dresden auf den zweiten Platz und Bärbel Losinski ( Jg. 1961) vom LSV Pirna auf den dritten Platz. Die Sieger bei den Frauen und bei den Herren erhielten einen Pokal. Der Sport- und Spielverein Heidenau e.V. (SSV) trägt den Neujahrslauf seit 1976 ohne Unterbrechung aus. Frank Müller, Hauptorganisator und Chef des SSV Heidenau, würdigte aber auch die Leistung der Ältesten und Jüngsten: Jüngster war Fabian Thuselt (5) aus Heidenau, ältester Teilnehmer: Horst Roschig (82) aus Pirna, älteste Teilnehmerin: Regina Michael (72) aus Heidenau. (df)