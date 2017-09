CZ-Autobahn: Vignette oder nicht?

Brauch ich eine Vignette, wenn ich über die A17/D8 auf den Zigaretten-Markt hinter der Grenze fahre? Immer wieder gibt es über diese Frage Meinungsverschiedenheiten. Wie der ADAC auf Nachfrage mitteilte, ist die D8 in Fahrtrichtung Prag bis Rehlovice (Ausfahrt 65) vignettenfrei. In der Gegenrichtung wird zwischen Kninice (Ausfahrt 80) bis zum Grenzübergang Breitenau die Vignette benötigt. Heißt: Wer beispielsweise nach Petrovice oder Tissa die Autobahn nutzen will, braucht auf dem Hinweg keine Vignette, auf dem Rückweg über die Autobahn aber schon.

Hinweis: Die Vignetten sind in den ADAC-Geschäftsstellen und in grenznahen Tankstellen erhältlich. Auf beiden Vignettenteilen muss das Kfz-Kennzeichen eingetragen werden. Ein Teil der Vignette muss an der Windschutzscheibe geklebt, der andere aufbewahrt und bei Kontrolle vorgezeigt werden. Die abgelaufene Vignette muss entfernt werden. Informationen: www.adac.de/reise_freizeit/maut/