Caspar, Melchior und Balthasar unterwegs

Sternsinger haben auch in diesem Jahr das Rathaus in Potschappel besucht. Die Kinder der katholischen Kirche St. Joachim in Freital beteiligen sich damit an dem alten und heute weit verbreiteten Brauch zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag (6. Januar).

Sie bringen einerseits den Segen in die Häuser und machen dies mit den Kreidezeichen 20*C+M+B*17 über der Eingangstür deutlich (als Abkürzung der lateinischen Worte "Christus mansionem benedicat" = "Christus segne dieses Haus"). Eine andere Deutung für die drei Buchstaben C, M, B sind die Namen der drei heiligen Könige: Caspar, Melchior und Balthasar.

Andererseits sammeln die Kinder - passend gekleidet in Mantel und Krone bzw. als Sternenträger- auch Geld für wohltätige Zwecke. Das zentrale Motto dafür lautet in diesem Jahr "Gemeinsam für Gottes Schöpfung - in Kenia und weltweit". Im Fokus steht dabei besonders der Klimawandel und die Folgen. Freitals Oberbürgermeister Uwe Rumberg bedankte sich herzlich bei den Sternsingern für die dargebotenen Lieder und den Besuch im Rathaus.

"Wir können den Segen gut gebrauchen. Nicht nur für unsere tägliche Arbeit hier. Sondern gerade mit Blick auf das Weltgeschehen wird deutlich, wie wichtig der Wunsch und die Hoffnung auf Frieden ist", so Oberbürgermeister Uwe Rumberg.

Er überreichte im Namen der Großen Kreisstadt eine Spende für die Aktion. Neben dem Rathaus in Potschappel machten die Sternsinger um Sabina Kindermann von der katholischen Gemeinde auch beim Pflegedienst Advita, der Sparkasse, der Volksbank Raiffeisenbank eG und in Tharandt Station.

Am Sonnabend singen die 7- bis 13- jährigen Kinder aus Freital und Umgebung dann bei den Familien aus der Kirchgemeinde und bitten um Spenden.

Weitere Informationen: www.sternsinger.de