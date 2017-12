Böse Weihnachtsüberraschung

Geschenke, Geschenke, Geschenke...

Sachsen. Am 12. Dezember feierte WochenKurier "1 Jahr Newsletter". Und als Dank für unsere treuen Abonnenten haben wir über 40 kleine und große Geschenke gepackt, die wir nun weitergeben möchten. In diesem Video werden die Gewinner bekannt gegeben. Kleiner Haken: Im Einklang mit dem Geist der Weihnachtszeit wollen wir jedoch etwas Heimlichkeit wahren - soll heißen: Wer von unseren Lesern welches Geschenk bekommt... das wird erst später verraten ;-) Ein ganz herzlicher Dank geht an dieser Stelle an alle Partner & Kollegen, die uns bei dieser Aktion unterstützt haben. Am 12. Dezember feierte WochenKurier "1 Jahr Newsletter". Und als Dank für unsere treuen Abonnenten haben wir über 40 kleine und große Geschenke gepackt, die wir nun weitergeben möchten. In diesem Video werden die Gewinner bekannt gegeben. Kleiner…