Bauboom an Freitaler Schulen

In Freital herrscht ein regelrechter Bauboom an den Schulen. Im Oktober wurde die neue Grundschule in Wurgwitz mit Kita und Hort übergeben, wenn auch mit einigen Monaten Verspätung. 10,5 Millionen Euro flossen in das Projekt, das größte Bauvorhaben der Stadt.

Im November konnte sich die Ludwig-Richter-Grundschule über Fördermittel von 2,3 Millionen Euro freuen. Damit kann der Neubau von Hort und Turnhalle starten. 5,6 Millionen Euro sind für dieses Projekt eingeplant. Und in diesem Tempo geht es weiter in Freital.

In Freital-Hainsberg ist im Auftrag der Stadt seit Juni 2016 die Grundschule „Geschwister Scholl“ saniert und um ein Geschoss zur Nutzung durch die benachbarte Oberschule erweitert worden. „Mit dem Umbau erhält die Schule neben sanierten Klassen- und Sanitärräumen weitere Räume zur Nutzung dazu, wie ein neues PC-Kabinett, flexible Klassenräume und einen Gruppenraum“, teilt Stadtsprecher Matthias Weigel mit. Auch an einen Aufzug und eine behindertengerechte Toilette wurde gedacht.

Die Gesamtbaukosten für dieses Projekt liegen bei rund 3,65 Millionen Euro. Es wird zu rund 40 Prozent aus Fördermitteln des Freistaates Sachsen finanziert.

Die Bauarbeiten haben nun weitgehend ihren Abschluss gefunden. Am 28: November fand die große offizielle Einweihungsfeier im neunen Schulgebäude statt. Einen Tag später, am 29. November, haben dann zum Tag der offenen Tür Einwohner und Gäste, ehemalige Schüler und Lehrer sowie Eltern und Großeltern und auch zukünftigen Schul- und Hortkinder die Möglichkeit, sich das neue rundum erneuerte Gebäude anzuschauen. Von 15 bis 18 Uhr gibt es ein weihnachtliches Markttreiben in der Schule.Einfach waren die Bauarbeiten an diesem Standort nicht, denn sie fanden bei laufendem Schulbetrieb statt, so dass seitens der Schule und der Bauarbeiter viel Rücksicht und gegenseitiges Verständnis notwendig waren.

Die zweizügige Grundschule beherbergt acht Klassen mit aktuell 195 Schüler/innen und 12 Lehrer/innen. Ein moderner und behindertengerechter Hort für die Grundschule wurde bereits 2010/11 als direkter Anbau neu errichtet. In unmittelbarer Nachbarschaft der Grundschule befindet sich zudem die 1997/98 erbaute Zweifeld-Turnhalle in Regie der Technischen Werke Freital. (caw)