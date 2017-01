"Bahne frei Kartoffelbrei" im Erzgebirge

2017 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft

Sachsen. WM-Spiel – 8. Mai – Deutschland vs. Russland – vor dem Ausverkauf – Nur noch knapp 900 TicketsDie Nachfrage nach Eintrittskarten für die 2017 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft (5. bis 21. Mai in Köln und Paris) ist auch zu Beginn des WM-Jahres ungebrochen. Nun steht auch der vierte WM-Spieltag in der Kölner