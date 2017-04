Alles live: „Gefilzt, Gestrickt, Gesponnen"

Kamelnachwuchs und Namenssuche

Weißwasser. Es wird langsam eng auf der Anlage für Kamele und Esel im Tierpark Weißwasser. Nachdem vor 14 Tagen eine kleine Eselstute zur Welt gekommen ist, haben nun die Kamele nachgezogen: Am Dienstag gab es Nachwuchs. Erste Stehversuche wurden schon unternommen. Die kleine Eselstute ist mittlerweile reichlich zwei Wochen alt und ihr fehlt etwas: ein Name. Wer einen Namensvorschlag hat, kann ihn am kommenden verlängerten Wochenende (29. April bis 1. Mai) an der Kasse des Tierparks abgeben. Einen kleinen Preis gibt es natürlich auch. Es werden nur Vorschläge angenommen, die persönlich abgegeben werden. Vorschläge per E-Mail, Facebook oder Telefon kommen nicht in die Wertung.