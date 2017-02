Achtung: Verkehrsbehinderungen nach Unfall auf A17

Achtung! Trickbetrüger unterwegs!

Dresden. Gestern Vormittag, 30. Januar, meldete sich zwei Unbekannte an der Wohnungstür eines Seniors (79) und forderten ihn auf, 1.000 Euro zu überweisen. Die Summe würde noch aus einem Kauf am Rande einer sogenannten „Kaffeefahrt" vor zwei Jahren ausstehen. Der 79-Jährige lehnte dies ab. Kurz darauf erhielt der ältere Herr einen Anruf, indem ihm suggeriert wurde, dass er 7.000 Euro bekäme, wenn er nur die 1.000 Euro zahle. Der 79-Jährige fiel nicht auf den Trick herein und beendete das Gespräch. (ml) Gestern Vormittag, 30. Januar, meldete sich zwei Unbekannte an der Wohnungstür eines Seniors (79) und forderten ihn auf, 1.000 Euro zu überweisen. Die Summe würde noch aus einem Kauf am Rande einer sogenannten „Kaffeefahrt" vor zwei Jahren…