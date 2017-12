2018 musikalisch begrüßen

Eggerts Ostwind – Vorsätze

Sachsen. Sie hatten ein angenehmes Weihnachtsfest? Und keine Völlegefühle? Aber mit Ihrem Gewicht sind Sie dennoch nicht so recht zufrieden?! Dann gehören Sie zu einer satten Mehrheit der Deutschen: Unzufriedenheit mit seinem Gewicht zu äußern, das gehört heute zu jeder gehobenen Konversation.Gut, dass da der Jahreswechsel bevorsteht, der uns traditionell Anlass bietet, mit uns einige gewichtsmindernde Vorsätze zu vereinbaren. Zum Beispiel könnten wir mehr Sport treiben wollen. Derart aktiv sind nach dem jüngsten Jahresbericht des Statistischen Landesamtes Sachsen immerhin 57 Prozent der Deutschen. Um denen nachzueifern, muss es nicht gleich ein Sportverein sein. Es langt schon, mit dem Fahrrad zur Schule oder zur Arbeit zu fahren. Knapp 52 Prozent der Sachsen tun das. Obendrein geben 64 Prozent an, sich gesund zu ernähren. Klar – das wäre ein anspruchsvolles Vorhaben. Weshalb wir zumindest den 63 Prozent nacheifern könnten, die ausreichend schlafen. Auch das trägt schließlich zu unserem Wohlbefinden bei.Es gibt also viele Möglichkeiten, mit frommen Vorsätzen in's neue Jahr zu starten. Man muss ja nicht gleich darüber reden. Schließlich kommt ab und an was dazwischen. Dennoch: Auf ein erfolgreiches, ein gesundes 2018! Ihr Hans Eggert