16-Jähriger auf wilder Verfolgungsjagd

Ein polizei- und justizbekannter Minderjähriger Heidenauer hat sich in der Nacht zum Montag eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Der 16 Jahre alte Teenager war in einem gestohlenen VW Golf III, an dem das hintere Kennzeichen fehlte, in Dresden Loschwitz unterwegs und hatte noch vier weitere Teenies – eine 15-Jährige sowie drei Jungs im Alter von 13 bis 15 Jahren - im Wagen, als er am Morgen, gegen 0.50 Uhr, der Polizei auf der Pillnitzer Landstraße auffiel. Anstatt der Aufforderung der Beamten nachzukommen und anzuhalten, trat der Jugendliche hinter dem Steuer aufs Gas.

Die Polizei verfolgte den flüchtenden dunklen Pkw mit mehreren Streifenwagen aus Pirna und Dresden Blaulicht und Martinshorn über 15 Kilometer bis nach Heidenau-Großsedlitz. Erst mit einem quergestellten Streifenwagen auf der abschüssigen Pechhüttenstraße zwangen sie den jungen Mann, anzuhalten. Bei seiner Fahrt über den Körnerplatz, das Blaue Wunder, die Österreicher Straße und Struppener Straße in Dresden und weiter quer durch Heidenau Mügeln zur Burgstraße nach Dohna bretterte der Jugendliche über mehrere rote Ampeln und missachtete mehrfach die Vorfahrt. Verletzt wurde bei dem riskanten Manöver niemand. Die Polizei nahm den 16-Jährigen auf der Stelle fest.

Wie sich herausstellte, war nicht nur der Golf gestohlen, sondern ebenso das Kennzeichen an der Vorderseite. Der junge Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Pirna hat damit den Antrag der Staatsanwaltschaft stattgegeben und Haftbefehl erlassen. Gegen den 16-jährigen Heidenauer wird wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Kraftfahrzeug- und Kennzeichendiebstahls ermittelt. Der junge Mann ist sowohl bei der Polizei als auch bei der Justiz kein unbeschriebenes Blatt. Er war im vergangenen Jahr wegen einer Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Seine Mitfahrer lieferten die Ordnungshüter bei ihren Erziehungsberechtigten ab. (df)