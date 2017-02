Nach umfangreichen Ermittlungen der Polizei Meißen befinden sich seit letzter Woche zwei junge Männer (21/24) in Haft. Vorgeworfen wird ihnen u.a. eine Vielzahl gewerbsmäßiger Diebstähle.

Eine Redensart besagt: Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Im Fall eines 21jährigen war der Krug ein Taxi, mit dem er am 7. Februar von Dresden aus nach Meißen fuhr. Dort angekommen, wollte er angeblich an einen Automaten Geld abheben. Als er zurück zum Taxi kam, öffnete er die Fahrertür, schnappte sich das Portmonee des Fahrers aus der Türablage und flüchtete mit rund 200 Euro.

Polizeibeamte stellten den Mann und bei ihm ein Bündel Geldscheine sowie mehrere Ausweise verschiedener Personen. Der Taxifahrer identifizierte ihn, der 21-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Die Prüfung der gefundenen Ausweise ergab Erstaunliches:

- So hatte er einen Ausweis samt Geldbörse am 28.01.2017 einer Seniorin (87) in Coswig aus dem Korb ihres Rollators gestohlen. Die 87-Jährige wurde dabei verletzt.

- Einen weiteren Ausweis mit Geldbörse hatte er am 30.01.2017 in einem Supermarkt in Coswig einem Rollstuhlfahrer aus dessen Rucksack gestohlen.

Außerdem ist der Mann auch bei der Kripo kein Unbekannter:

- Am 21.12.2016 bedrohte er in einem Supermarktbüro in Coswig an der Dresdner Straße eine Mitarbeiterin mit einer Pistole und raubte Bargeld

- Desweiteren war er bei diversen Ladendiebstählen aufgefallen. Dabei hatte er wiederholt in Supermärkten, Drogeriemärkten und Elektronikgeschäften Computer und Zubehör, elektrische Zahnbüsten sowie verschiedene Pflegeprodukte gestohlen. Dies tat er in einigen Fällen gemeinschaftlich mit einem 24-jährigen Meißner.

Der 21-Jährige wurde am 7. Februar auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.

Auch gegen den 24-jährigen Komplizen wurde zwischenzeitlich ein Haftbefehl erlassen. Neben den Straftaten, die er gemeinsam mit dem 21-Jährigen beging, werfen ihm die Ermittler gut ein Dutzend Ladendiebstähle allein seit November 2016 vor. Dabei hatte er vorranging elektrische Zahnbürsten und Zubehör gestohlen. Zudem verstieß er wiederholt gegen Hausverbote in Geschäften und muss sich daher wegen Hausfriedensbruch verantworten.

Kriminalisten stellten den 24-jährigen Meißner Anfang Februar in einem Drogeriemarkt an der Fabrikstraße fest. Auch für diese Geschäfte war dem jungen Mann bereits ein Hausverbot ausgesprochen worden. Nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft und auf deren Antrag wurde er am 03.02.2017 einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Die Ermittler gehen davon aus, dass beide Männer die gestohlenen Sachen weiterverkauften, um damit ihren Lebensunterhalt zu finanzieren.

(ju, hgb)