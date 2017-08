Zeitzeugen von Schloss Hirschstein gesucht

Das Schloss Hirschstein auch mal ein Kindererholungsheim beherbergte ist bekannt, doch wer waren die jungen Gäste? Die Volkssolidarität als damaliger Träger sucht Zeitzeugen.

Die Geschichte des Schlosses Hirschstein reicht bis ins 10. Jahrhundert zurück. Bereits damals gab es auf dem steil abfallenden Felsvorsprung an der Elbe einen Burgwart in 25 Meter Höhe. Nach Burgherren, Landadel und auch bürgerlichen Besitzern waren auf Schloss Hirschstein auch immer wieder Kinder untergebracht. Die Chronik beschreibt ein Kindererholungsheim der Volkssolidarität von 1945 bis 1955. Später sollen im Gebäude ein Kindersanatorium und eine Reha-Klinik untergebracht worden sein. Zuletzt diente es von 2000 bis 2006 als Rehabilitationsklinik für Kinder und Jugendliche mit psychosomatischen Störungen.

Wer weiß noch was?

Wer erinnert sich ans Kindererholungsheim der Volkssolidarität in den 50er Jahren auf Schloss Hirschstein? Zufällig ist die Volkssolidarität Elbtalkreis-Meißen auf einen unbekannten Mosaikstein ihrer Geschichte gestoßen. Sie soll das in der Lommatzscher Pflege gelegene Schloss Hirschstein als Kindererholungsheim genutzt haben. So ist es in der Chronik des Schlosses vermerkt. Weder die Gemeinde als heutiger Schloss-Eigentümer noch das Kreisarchiv in Meißen verfügen jedoch über Unterlagen. Darum hofft man nun auf die Mithilfe von Zeitzeugen und Lesern. Die Nutzung durch die Volkssolidarität währte vermutlich maximal zehn Jahre.

Wer hat rückblickend etwas über das Kindererholungsheim zu erzählen – ob als damaliger junger Besucher oder als Bewohner des Ortes? Alle Hinweise sind interessant: Woher kamen die Kinder? Wie lange verweilten sie auf Schloss Hirschstein? Was unternahmen die Mitarbeiter mit den Kindern? Mit diesen Infos soll die Chronik des Vereins weiter vervollständigt werden:

Bitte an Ulrike Keller unter 0351/8972214 oder ulrike.keller@volkssolidaritaet.biz