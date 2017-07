Zehn gute Gründe zum Fest zu gehen

Mit einem Familienfest und drei tollen Tagen Ende August feiern die Riesaer ihr Stadtfest. In bewährter Weise lädt das Festgebiet vom 25. bis 27. August vom Mannheimer Platz (Kinovorplatz) über die Schlemmer- und Händlermeile entlang der Hauptstraße bis hin zum Rathausplatz und in den Stadtpark ein.

Am Freitag, 25. August, gegen 17 Uhr, wird Oberbürgermeister Marco Müller das Stadtfest traditionell am Zunftbaum eröffnen. „Gemeinsam mit vielen Riesaern, freue ich mich mit meiner Familie auf die drei tollen Tage Ende August“, sagt Oberbürgermeister Marco Müller. „Dieses Familienfest ist Jahr für Jahr ein toller Anlass für unsere Bürger, zu feiern, zu netzwerken und bei hoffentlich tollem Wetter schöne Stunden miteinander zu verbringen“, ergänzt er.

Der Oberbürgermeister dankt vor allem den unterschiedlichen Firmen und den ehrenamtlich tätigen Vereinen und Organisationen, welche an der Ausgestaltung des Stadtfestes aktiv mitwirken.

Nicht ohne Handwerk

Im Rahmen der Eröffnung am Zunftbaum spricht auch der Kreishandwerksmeister, Peter Liebe. Ebenso dürfen sich die Besucher auf die traditionellen drei Hammerschläge und ein kleines musikalisches Programm freuen. Auf die Eröffnung folgend, betritt kurz nach 18 Uhr die Elbland Philharmonie Sachsen die große Showbühne auf dem Rathausplatz. Für ihre „Musical-Gala“ hat sich das hiesige Orchester die jungen Gesangstalente Ira Theofanidis und Christian Funk eingeladen.

Einige gute Gründe

An zehn Hauptattraktionspunkten (siehe Grafik) gibt es in gewohnter Weise viel zu erleben. Traditionell veranstalten die Stadtwerke die „VOLLTREFFER!“ Erlebniswelt im Stadtpark (3). Auch kann am Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, im Klosterinnenhof das kreative Schaffen des Töpferhandwerkes erlebt werden (6). „Es ist eine schöne Tradition, dass im historischen Klosterinnenhof direkt am Rathausplatz der Töpfermarkt zum Stadtfest durchgeführt wird“, sagt Reiner Striegler, Geschäftsführer der Magnet Riesa GmbH, welche den Töpfermarkt federführend organisiert. Der Eintritt ist frei.

Auf dem großen Parkplatz am Technikum wartet die Kirmes (5) mit zahlreichen Fahrgeschäften und Attraktionen auf. „Ich bedanke mich bei unserem gesamten Team und den vielen Mitstreitern aus und um Riesa“, sagt Kathleen Kießling, Geschäftsführerin der FVG Riesa mbH, welche die Fäden der Stadtfest-Organisation in den Händen hält. „Auch in diesem Jahr ist es uns gelungen, ein attraktives, abwechslungsreiches Programm für unsere Besucher auf die Beine zu stellen“, ergänzt sie.

Am Samstag, 26. August, 10 bis 18 Uhr, haben die Vereine der Stadt die Möglichkeit, sich und ihre Mitglieder einem großen Publikum zu präsentieren. Am Übergang zum Stadtpark wird dafür eine kleine Messe aufgebaut.