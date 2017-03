Wohin soll die berufliche Reise gehen? Verschiedene Firmen laden Jugendliche am 4. März ein, sich ein Bild von den Ausbildungsmöglichkeiten in der Gemeinde.

Unternehmen der Gemeinde Klipphausen sowie die Firmen Flyeralarm Industrial Print aus Kesselsdorf und ADS-TEC GmbH aus Wilsdruff stellen am 4. März von 10 bis 13 Uhr ihre vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten im Gebrauchtgeräte – Zentrum Dresden GmbH & Co.KG sowie in der HTI Dinger & Hortmann KG vor und suchen das Gespräch mit den jungen Menschen aus der Region. Bei „Unser Bäcker“ kann man direkt einen Blick in die Backstube werfen und Auszubildende bei der Arbeit beobachten. Alle Jugendlichen und deren Eltern sowie Freunde sind eingeladen, sich ein Bildnvon den vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten in der Region zu machen und Fragen zur Ausbildung sowie zur Bewerbung zu stellen.

Auszubildende und Personalverantwortliche der Unternehmen stehen an diesem Tag für Fragen bereit. Die Vermittlungsfachkräfte des Arbeitgeber-Service sowie die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Riesa informieren in der HTI Dinger & Hortmann KG zu Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in der Region, überprüfen die Bewerbungsunterlagen und stehen für alle Fragen in puncto Berufswahl zur Verfügung. Ebenso sind Vertreter der Handwerkskammer Dresden sowie der BFW Bau Sachsen vor Ort und geben Auskunft über freie Ausbildungsplätze. Dieser Tag ist für alle Jugendlichen ideal, die auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle in unserer Region sind. Sie sollten ihre Bewerbungsunterlagen gleich mitbringen und direkt bei den Unternehmen abgeben.

In der Gemeinde Klipphausen haben sich in den zurückliegenden Jahren zahlreiche Unternehmen neu angesiedelt beziehungsweise erweitert. Zur Deckung des zukünftigen Arbeits- und Fachkräftebedarfs setzen die Personalverantwortlichen auf betriebliche Ausbildung und organisieren in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit Riesa sowie der Gemeindeverwaltung seit mehreren Jahren die Ausbildungsbörse im Gewerbegebiet.