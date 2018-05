»Wir brauchen mehr Personal!«

Die Altenhilfeeinrichtungen des Seniorenzentrums „Helene Schmieder“ machen zum Internationalen Tag der Pflege darauf aufmerksam, dass sie dringend mehr Personal benötigen. Die Einrichtungen der Diakonie Riesa-Großenhain treten so für mehr Pflegepersonal vor dem Großenhainer Rathaus, am 8. Mai, ab 11 Uhr mit den Bürgern in Kontakt und mahnen die »Pflegekrise« an.

Mit dem bundesweiten Aktionstag wirbt die Diakonie für mehr Pflegekräfte. »Wenn wir in unseren Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten gute Arbeit leisten wollen, brauchen wir ausreichend und weiterhin gutes Personal«, sagt Ute Beier (Pflegedienstleitung) »Deshalb wollen wir mit Aktionen potentielle Pflegekräfte ansprechen, unsere Anliegen thematisieren und die Öffentlichkeit dafür gewinnen«, fügt sie an. »Jeder Mensch möchte gut gepflegt werden. Daher fordern wir als Diakonie eine faire Bezahlung, eine Refinanzierung der Personalkosten, die nicht zu Lasten der pflegebedürftigen Menschen geht, eine Personalbemessung, die sich am tatsächlichen Bedarf orientiert, bessere Vereinbarkeit von Familie und Pflegeberuf sowie die zügige Umsetzung der Pflegeberufsreform. Auch die gesellschaftliche Anerkennung des Pflegeberufs ist entscheidend dafür, seine Attraktivität zu erhöhen und damit eine gute Pflege zu sichern«, fügt Heimleiterin Katrin Wittig-Lau an.

Wer seine Stimme der Pflege geben will, kommt am 8. Mai zum Aktionsstand am Hauptmarkt in Großenhain.

Aktionstag der Pflege

Wann und Wo:

- 8. Mai, 11 bis 16 Uhr, am Rathaus Großenhain.

Was:

- Erstellung einer Kurzbewerbung vor Ort

- Autokino »Film ab«!

- Eindrücke zur beruflichen Zukunft

- »Diakonie-Memory«

– Wertvolle Fakten zum Pflege- und Betreuungs- arbeitgeber »Diakonie«

- 15.45 Uhr: Abschluss mit einem gemeinsam gesungenen »Pflegesong«