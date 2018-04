Wer kann mit Geschichten begeistern?

Die Sparkasse Meißen hat gemeinsam mit den Organisatoren des Literaturfestes den 8. Schreibwettbewerb für Nachwuchsautoren und Schulklassen gestartet. Das Motto in diesem Jahr lautet »Fantasievolles Meißen – Geschichten und Erzählungen aus der Vergangenheit und der Zukunft«. Selbstgeschriebene Werke können bis zum 15. Mai beim Meißener Kulturverein e. V. eingereicht werden. »Wir möchten mit dem diesjährigen Schreibwettbewerb die Fantasie von Kindern, Jugendlichen und auch ganzen Schulklassen anregen. Vom Gedicht bis zu einer langen Erzählung, nicht die Länge der eingereichten Beiträge, sondern die Kreativität und der Bezug zum Thema sind entscheidend«, betont Rainer Schikatzki, Vorstandsmitglied der Sparkasse Meißen.

Auf die besten Einsendungen warten verschiedene Sachpreise sowie die Vorstellung der Geschichte am 10. Juni auf der Literaturfestbühne in Meißen. Voraussetzung für die Teilnahme am Wettbewerb ist, dass die Autoren nicht älter als 18 Jahre sind und der eingereichte Beitrag maximal 25?000 Zeichen umfasst. »Fantastische Literatur gibt es schon lange. Vor wenigen Jahren erlebte Fantasy in der Literatur und im Film einen sehr starken Aufschwung. Als Auslöser gelten hier die Harry-Potter-Bücher und die »Herr der Ringe«-Verfilmung. Aus diesem Grunde haben wir uns in diesem Jahr für diese Genre entschieden«, so Daniel Bahrmann, Organisator des Literarturfestes Meißen, und fügt hinzu: »Wir sind schon sehr gespannt auf fantasievolle Werke aus Meißen und der Region.«

Kreativpreis für Schulklassen ausgelobt

Die Sparkasse Meißen sucht auch in diesem Jahr wieder die kreativste Klassenarbeit. »Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass eine Klasse, ein Kurs bzw. eine Gruppe von mindestens acht Schülern gemeinschaftlich das Werk erstellt«, hebt Rainer Schikatzki hervor. Gewinner des letztjährigen Schreibwettbewerbs waren die Schulklasse 3c der Afra-Grundschule Meißen mit ihrem Beitrag »Die verborgene Tür in den Weinbergen«, der 16-jährige Julian Braun aus Moers mit »Vinon – der Planet, wo Wein in Flüssen fließt« und die 13-jährige Linda Blüthner aus Radebeul mit dem Werk »Die geheime Naundorfer Clique«.

Zum bereits achten Mal führt die Sparkasse Meißen im Rahmen des Literaturfestes Meißen den Schreibwettbewerb durch. Deutschland größtes eintrittsfreies Open-Air-Lesefest findet alljährlich in der zweiten Juniwoche in Meißen statt. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt traditionell am Literaturfestsonntag auf der Hauptbühne des Lesefestes.

So kannst Du dabei sein:

Bis zum 15. Mai müssen die Wettbewerbsbeiträge bei den Organisatoren des Literaturfestes per E-Mail d.bahrmann@meissener-kulturverein.de oder postalisch (Meißener Kulturverein, Webergasse 2, 01662 Meißen) vorliegen.

Infos und das Teilnahmeformular unter www.literaturfest-meissen.de abrufbar.