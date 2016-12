Weniger Sportler - Mehr Obdachlose?

Stadt Riesa und der Sportclub suchen gemeinsam nach einer neuen Lösung für Sportinternat und Sporthort. Bestehendes Gebäude soll künftig Obdachlose beherbergen.

Die Zustände in der DRK-Obdachlosenunterkunft an der Klötzerstraße sind bereits seit Jahren nicht mehr haltbar. Lange fordert das DRK als Träger der Einrichtung eine Verbesserung der Gegebenheiten. Bisher ohne richtigen Erfolg. Das obere Stockwerk kann nicht mehr genutzt werden, weil dort Schimmel und Nässe Einzug gehalten haben. Das Dach ist undicht und die maroden Fenster fallen quasi aus den Verankerungen. Eine neue langfristige Bleibe muss her. Doch jetzt kommt Bewegung in die Sache: „Wir wollen unser Sportinternat und den Sporthort neu aufstellen und den aktuellen Gegebenheiten anpassen. Deshalb suchen wir gemeinsam mit der Stadt nach neuen Lösungen.“ so Karl Walluszek, Präsident des SC Riesa. Der SC habe deshalb einvernehmlich mit der Stadt vereinbart, das Objekt Freitaler Straße 10-12 bis zum Schuljahresbeginn 2017/18 frei zu ziehen. Die Freitaler Straße 14 bleibt dem Sportclub zur Nutzung überlassen. „Wir werden unseren Sportclub bei der Umsetzung eines neuen Konzeptes und der Realisierung des Umzugs nach unseren Möglichkeiten unterstützen und freuen uns über die konstruktive Gesprächsatmosphäre“, so Oberbürgermeister Müller.

Aufgrund dieser neuen Überlegungen seitens des Sportclubs steht der Stadt ein Großteil des Gebäudes zur Verfügung. Dort will man nun die Planung für eine nachhaltige Lösung zur Unterbringung des Obdachlosenheim vorantreiben. Die Stadt kann diesbezüglich auf Fördermittel in nicht unerheblicher Höhe hoffen.

Das bisherige Angebot im Obdachlosenheim des DRK Kreisverband Riesa e.V. beinhaltet die Aufnahme von Wohnungslosen, Beratungen zur Eingliederung oder andere Hilfestellungen. Das DRK-Heim ist eine Stätte für Wohnungslose und von der Wohnungslosigkeit bedrohte Personen. Es bietet derzeit Platz für 47 in Not geratene Menschen.