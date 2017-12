Weihnachtsbaum-Entsorgung in Radebeul

AWO-Kids bedanken sich für Kinobesuch

Hoyerswerda. Toni Züchner vom CineMotion in Hoyerswerda lud alle kleinen Bewohner/-innen vom Kinder- und Jugendzentrum der AWO Lausitz aus Hoyerswerda und Lippen am 10. Dezember ins Kino ein. Die Initiative für diese Aktion ergriff Julia Günzel, Erzieherin der AWO Lausitz, die Toni Züchner einfach ansprach und fragte, ob es denn möglich wäre, Freikarten für die Kinder und Jugendlichen zu erhalten. Im CineMotion erwartete rund 35 Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 17 nicht nur der Film Paddington 2, sondern Toni Züchner hatte auch für jeden eine kleine Tüte mit Geschenken gepackt. Lego, Malbücher, bunte Müslischalen mit tollen Motiven von Walt Disney Trickfilmen, eben alles, was ein Kinderherz begehrt.Zur Filmvorstellung gab es für jeden eine Tüte Popcorn und alle Kinderaugen strahlten somit schon vor Filmbeginn.Den Kindern und Jugendlichen gefiel der Film mit dem sprechenden Bären sehr und sie schwärmten nicht nur von Paddington, sondern auch von den vielen Präsenten, die sie am 2. Advent erhielten.Katja Bachmann, Leiterin des Kinder- und Jugendzentrums der AWO Lausitz, bedankt sich im Namen der gesamten Einrichtung ganz herzlich bei Toni Züchner und seinen Mitarbeiter/-innen von CineMotion in Hoyerswerda für dieses tolle Erlebnis, was die Kinder und ihre Erzieherinnen und Erzieher so schnell nicht vergessen werden. Denn die Möglichkeit mit allen Kindern und Jugendlichen aus Hoyerswerda und Lippen ins Kino zu gehen, wäre aus eigener Kraft nicht umsetzbar gewesen.

