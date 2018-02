Wasser im Park

Stahlwerk wieder fit fürs Jahr

Riesa. Alljährlich nutzt FERALPI STAHL die traditionell weniger ausgelasteten Wintermonate für wichtige Reparaturarbeiten an seinen Anlagen. So stand die Produktion im Riesaer Stahlwerk auch in diesem Jahr bis vergangene Woche still. Auch das Walzwerk fuhr seine Produktion herunter. Erneuerungen im Stahlwerk gab es beispielsweise am E-Ofen, der einen neuen Krümmer mit Schiebemuffe sowie…