Volksbank Meißen mit Mitglied 15.000

Weihnachten in der Kreuzkirche Dresden

Dresden. Zwischen Christvespern, Christmette und Festgottesdienste. Die Kreuzkirche am Altmarkt lädt zu besinnlichen Stunden ein. Heiligabend Mit den traditionellen Christvespern des Dresdner Kreuzchores beginnt auch in diesem Jahr am Heiligen Abend die Weihnachtszeit in der Dresdner Kreuzkirche. Die erste Vesper beginnt um 14.15 Uhr, Liturg ist Landesbischof Dr. Carsten…