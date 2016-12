Vier Fahrzeuge aufgebrochen

Wohnungseinbruch

In der Nacht zum Dienstag brachen Unbekannte die Tür einer Wohnung an der Hirschbergstraße in Meißen auf und durchsuchten im Anschluss die Räume. In der Folge stahlen sie rund 500 Euro Bargeld sowie Meißner Porzellan. Der entstandene Sachschaden ist nicht bekannt. (ml)