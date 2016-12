Verbraucherzentrale in Meißen zwischen den Feiertagen offen

Wer die Ruhe zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel nutzen will, um schon lange drängende Fragen oder akute Probleme zum Thema Finanzen, Versicherungen und Altersvorsorge in Angriff zu nehmen, kann sich in der Verbraucherzentrale in Meißen zwischen Weihnachten und Neujahr am Mittwoch, 28. Dezember, 10 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 16 Uhr beraten lassen. Am Montag, 2. Januar, ist die Verbraucherzentrale in Meißen wieder regulär geöffnet.

Die Kollegen in Dresden am Fetscherplatz sind darüber hinaus auch am Dienstag, 27. Dezember, am Mittwoch, 28. Dezember, sowie am Donnerstag, 29. Dezember, jeweils in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 16 Uhr für Verbraucher da.

Das sachsenweite zentrale Termintelefon der Verbraucherzentrale ist wie gewohnt auch vom 27. Dezember bis zum 30. Dezember jeweils von 9 Uhr bis 16 Uhr unter der Rufnummer 0341-6962929 geschaltet.

Auf der Internetseite der Verbraucherzentrale Sachsen unter www.verbraucherzentrale-sachsen.de können Interessierte sich zudem jederzeit zu Verbraucherthemen umfassend informieren, Musterbriefe runterladen und aktuelle Warnhinweise erhalten. Auch die Facebookseite der Verbraucherzentrale Sachsen ist unter www.facebook.de/VZSachsen Tag und Nacht zu erreichen.

(PM/Verbraucherzentrale Meißen)