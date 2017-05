Unsere Schule lebt wie unser Baum

Wahllos vor Autos gesprungen

Bautzen. Die Polizei sucht Zeugen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr war in Bautzen in Höhe der Sparkasse an der Neusalzaer Straße ein 41-jähriger Mann auf die Straße gelaufen und soll dort wahllos vor verschiedene Fahrzeuge gesprungen sein. Nach bisherigen Informationen bremsten die Fahrer einiger Fahrzeuge scharf ab oder wichen aus, um einen Unfall zu vermeiden. Eine Streife des örtlichen Reviers griff den Tatverdächtigen wenig später auf. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 41-Jährigen einen Wert von umgerechnet 2,18 Promille. Die Polizei sucht nun diejenigen Kraftfahrer, vor deren Autos der Mann gesprungen war und die so zum Anhalten oder Ausweichen gezwungen wurden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bautzen unter der Rufnummer 03591/356-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.Die Polizei sucht Zeugen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr war in Bautzen in Höhe der Sparkasse an der Neusalzaer Straße ein 41-jähriger Mann auf die Straße gelaufen und soll dort wahllos vor…