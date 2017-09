U18 Wahl: AfD zweitstärkste Partei im Kreis Meißen

Letzen Freitag hatten deutschlandweit für alle unter 18-Jährigen die U18-Wahllokale ihre Türen geöffnet. So auch in Radebeul im Familienzentrum Mehrgenerationenhaus in Altkötzschenbroda und in sechs anderen Standorten im Kreis Meißen. Dort konnten die Kinder von 12 bis 18 Uhr ihre Stimme abgeben. Mit dieser Wahl soll ein politisches Stimmungsbild der Kinder und Jugendlichen in Deutschland aufgenommen werden. Zusätzlich soll die Meinungsbildung der Wähler von Morgen gestärkt werden Wichtig für die Organisatoren des Projekts U18 ist, dass ohne Altersbeschränkung und unabhängig der Herkunft gewählt werden darf. In einem Berliner Jugendclub entstand 1996 die Idee von U18. Mit dem Projekt wollen die Organisatoren für die Öffentlichkeit sichtbar machen, dass Kinder und Jugendliche natürlich eine Meinung und eigene politische Themen haben, die gehört und aufgegriffen werden sollten.

"Feuer und Flamme"

Organisiert und getragen wird die Initiative vom Deutschen Kinderhilfswerk, dem Deutschen Bundesjugendring ebenso den Landesjugendringen, vielen Jugendverbänden und dem Berlin U18-Netzwerk. Zur bevorstehenden Bundestagswahl 2017 wird U18 gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie von der Bundeszentrale für Politische Bildung.

Das Wahllokal in Altkötzschenbroda wird an dem sonnigen Freitag immer mal wieder von Kindern aufgesucht. „Alle Kinder, die hierher kamen“, sagt Edna Ressel vom Familienzentrum Mehrgenerationenhaus „waren Feuer und Flamme, wählen zu dürfen.“ Sie hat auch den Eindruck, dass die bevorstehende Bundestagwahl in den Familien der Kinder eine Diskussionsgrundlage ist. Das macht sie daran fest, dass die Themen Politik und Wahl für die anwesenden Kinder vertraut sind. „Wir waren jetzt das erste Mal dabei, machen da bestimmt auch in Zukunft mit“, fasst die Wahlleiterin ihre Eindrücke zusammen, „alles in allem war das ein sehr gelungener Auftakt!“



Ergebnisse BRD



Mehr als 215.000 Kinder haben in 1.662 Wahllokalen bundesweit gewählt. Die CDU bekam mit 28,3 Prozent die meisten Stimmen. Es folgten SPD mit 19,8 Prozent, Bündnis 90/Die Grünen mit 16,5 Prozent, Die Linke erreichten 8,1 Prozent, die AfD 6,8 Prozent und die FDP 5,7 Prozent.

Ergebnisse Wahlkreis Meißen



Ein etwas anderes Bild ergibt sich für den Wahlkreis Meißen: Dort bekommt die CDU mit 23,9 Prozent die meisten Stimmen, mit 15,8 Prozent ist die AfD vor dem Bündnis 90/Die Grünen mit 15 Prozent, gefolgt von Die Linke mit 12 Prozent. 8,9 Prozent der Kinder wählten die SPD und gaben der FDP und Die PARTEI zu je 5,9 Prozent ihre Stimmen.