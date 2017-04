Tafel schaut nach Radebeul Ost

Es ist Freitag, früher Nachmittag. Hinten im Hof der Familieninitiative Radebeul e.V., mitten im Herzen von Kötzschenbroda sitzen in der wärmenden Frühlingssonne einige Menschen. Man hört fröhliches Lachen im Stimmengewirr. Unten in den Katakomben der „Fami“, wie sie hier umgangssprachlich genannt wird, ist emsiges Treiben. In U-Form stehen Tische im Raum, sie sind eng beladen mit grünen Kisten. Darin liegt Obst, Gemüse, Wurst, Fisch, Käse, Milchprodukte als auch Brot. Neben der Tür stehen Blumen in Eimern und warten darauf abgeholt zu werden. Seit einem Vierteljahr öffnet die Radebeuler Tafel hier um 15 Uhr die Tür.

Seit 2016 selbstständig

Der Verein arbeitet seit dem letzten Sommer als eigenständiger Verein, losgelöst von der Tafel in Dresden. Lebensmittel werden am Mittwoch in den Räumen der Friedenskirche und am Freitag im „Fami“ ausgegeben. Die Vorstandsarbeit teilen sich Sabine Günther und Christian Schmidt, Schatzmeisterin ist Rosemarie Veith. Es gibt mehr als 900 gemeinnützige Tafel-Vereine in Deutschland. Etwa 60.000 ehrenamtliche Helfer sammeln überschüssige aber noch einwandfreie Lebensmittel ein und verteilen diese an sozial und wirtschaftlich benachteiligte Menschen.

90 Stammgäste in Radebeul

Woche für Woche wird so mehr als 1,5 Millionen Menschen geholfen, davon sind etwa ein Drittel Kinder und Jugendliche. „In Radebeul sind das inzwischen etwa 90 Menschen“, sagt Christian Schmidt, ehemaliger Intendant der Landesbühnen Sachsen, „die zweimal pro Woche zu den Ausgabestellen kommen.“ Schmidt ist seit 2015 mit dabei, koordiniert die Arbeit der Helfer, verfasst Dienstpläne, kümmert sich um Verträge und Finanzen und betreut das Tafelcafé.

Tafelcafé

Eine Besonderheit der Tafel ist in der Friedenskirche das Angebot zum Tafelcafé. Die Gäste können von 10 bis 12 Uhr bei Kaffee und Kuchen beieinander sitzen. Torten und Kuchen vom Vortag darf Schmidt jeden Mittwoch früh vom Backhaus in Radebeul Ost abholen. „Da kann man miteinander reden, sich austauschen“, freut sich Schmidt, der selber mit dabei sitzt „für viele einsame und alleinstehende Menschen ist das hier ein wichtiger Anlaufpunkt.“ Für ihn ist die Arbeit bei der Tafel eine große persönliche Bereicherung, „denn hier erlebe ich so viel ehrlichen Dank und erfahre eine große Hilfsbereitschaft untereinander.“

Radebeul Pass gilt

„Wer zum ersten Mal kommt, muss seine Bedürftigkeit ausweisen“, erklärt Schmidt und bekommt dann einen Ausweis. Er freut sich, dass seit zwei Wochen auch der „Radebeuler Pass“ akzeptiert werden kann. Für die Lebensmittelausgabe sind vorab vier Euro zu bezahlen. „Die Ware steht auf den Tischen verteilt“, beschreibt Schmidt den Ablauf, „man darf sich nehmen, was man haben will.“

Von Montag bis Samstag arbeiten die ehrenamtlichen Helfer für die Tafel. Mit zwei Kleintransportern, die das Autohaus Gommlich und Auto Hammer gespendet haben, werden von den umliegenden Supermärkten und Bäckereien die Waren abgeholt. Die Stadt Radebeul hat im Weißen Haus der Tafel zwei Räume zur Verfügung gestellt, die als Lager benutzt werden. „Wir nehmen jedes gelieferte Lebensmittel in die Hand“, beschreibt Schmidt die Arbeitsabläufe „und sortieren alles für die Ausgabe.“

Wunschliste

Die Radebeuler Tafel e.V. hat zum Lagern von verderblicher Ware einige Kühl- und Gefrierschränke, dennoch steht ein Kühltransporter oben auf der Liste der Wünsche. Schmidt freut sich auch, dass es perspektivisch in Radebeul Ost eine Ausgabestelle der Tafel geben wird. Die Lutherkirchgemeinde will beim Gemeindehausbau die Tafel berücksichtigen.