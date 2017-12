Stollen fürs Baumhaus

Auf zum Pirnaer Festumzug

Pirna. Wer will in vergangene Zeiten abtauchen? Die Vorbereitungen zum Pirnaer Stadtfest 2018 sind im vollen Gange. Anlässlich des 785. Stadt-Jubiläums wird es auch wieder einen Festumzug geben. Das Stadtfest findet vom 15. bis 17. Juni statt, wobei der Festumzug am Sonntag die Besucher in die…