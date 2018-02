Spannung bis zur letzten Minute

Seit fast 15 Jahren werden die Hallentüren nun für die immer erfolgreicheren Meisterschaften im Cheerleading geöffnet. Auch in diesem Jahr gastieren die Regional Meisterschaften in der Sachsenarena Riesa. »Wir freuen uns sehr auf die zahlreichen Sportler aus Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen in unserer Halle«, sagt Manuela Langer, Geschäftsführerin der FVG Riesa mbH, und weist damit auf die über 2000 Athleten aus mehr als 30 Vereinen hin.

Als etablierter Austragungsort hat sich Riesa in den vergangenen Jahren bundesweit bewiesen. Einen Teil hierzu trägt auch der Riesaer Cheerleader Verein e.V. bei, welcher nicht nur regional, sondern auch national große Erfolge in den letzten Jahren erringen konnte. Die hohen Besucherzahlen und das positive Feedback bestätigen die Unabkömmlichkeit der Veranstaltung in Riesa, möglich sei dies vor allem »aufgrund der professionellen Zusammenarbeit mit dem Verband und den Sportlern auf allen Ebenen«, so Christian Geschke, Prokurist der FVG Riesa mbH.

So treffen am 17. März die Sportler des RCV ab 9 Uhr in verschiedenen Kategorien in ihrer Heimat auf ihre Konkurrenten. Die Regionalmeisterschaft garantiert bis zur letzten Minute ein hohes Niveau mit anspruchsvollen Sprüngen und Würfen in jeder Altersklasse. »Auch 2018 möchten wir zu den meistbesuchten Vorrunden zählen«, blickt Veranstaltungsleiter Dirk Mühlstädt optimistisch voraus. Der Austragungsverband CCVD (Cheerleading und Cheerdance Verband Deutschland e.V.) feierte im letzten Jahr nicht nur die stetig wachsenden Erfolge, sondern auch die Aufnahme in den Deutschen Olympia Sportbund) als 100. Mitglied.

Tickets zu 19 Euro pro Person sind u.a. beim WochenKurier erhältlich.