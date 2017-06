Spannende Nacht mit zwei Kränen

In der Nacht vom 27. zum 28. Juni wird es an der Riesaer Brückenbaustelle Lange Straße/Grenzstraße richtig spannend. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird die Behelfsbrücke für Fußgänger und Radfahrer eingehoben. Sie wird ihnen bis zur Fertigstellung der neuen Straßenbrücke im Juni 2018 die Passage ermöglichen. Bereits am Montag werden zwei Mobilkräne aufgestellt, je einer auf jeder Seite der unter der Brücke verlaufenden Bahntrasse Riesa-Chemnitz.

Die Kraftprotze verfügen über eine maximale Traglast von 250 bzw. 200 Tonnen. Am Dienstag, 27. Juni, erfolgt der Antransport der Segmente der Behelfsbrücke. Dazu werden vier Schwerlasttransporter eingesetzt. Jeweils zwei Fahrzeuge rücken über die Lange Straße und zwei über die Grenzstraße an die Baustelle heran. Die Brücke wird im Laufe des Dienstags vormontiert. Der Einhub findet dann in der Nacht zum 28. Juni mit Hilfe der beiden Mobilkräne statt. Für den eigentlichen Hebevorgang sind die Stunden zwischen 23.00 Uhr und 1.00 Uhr geplant.

Auf Grund der Sicherheitsregeln beim Aufenthalt unter schwebenden Lasten kann es während der Arbeiten zu kurzzeitigen Unterbrechungen im Fußgängerverkehr kommen. An allen drei Tagen ist die Bahnstrecke in Absprache mit der Deutschen Bahn bis auf wenige Stunden fast durchgängig gesperrt. Die Verkehrsfreigabe für die Behelfsbrücke soll der 12./13. Juli sein. Bis dahin müssen noch alle Strom- und Telekommunikationsleitungen dorthin umverlegt werden. Danach erfolgt die Vollsperrung der jetzigen Straßenbrücke und ihr Abbruch wird vorbereitet. Mit außergewöhnlichen Lärmemissionen ist nicht zu rechnen. Es finden zwar im Zusammenhang mit der Gleissperrung gleichzeitig auch Betonsägearbeiten am Brückenkörper statt, aber die Sägearbeiten verlaufen dank modernster Technik im erträglichen Rahmen.