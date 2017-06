Seniorentag am 22. Juni in Meißen

Für die Seniorenvertretung der Stadt Meißen ist der Seniorentag am 22. Juni der Jahreshöhepunkt, um auf die Belange einer immer größer werdenden Bevölkerungsgruppe aufmerksam zu machen. Gemeinsam alt werden und trotzdem aktiv bleiben könnte das Motto in diesem Jahr sein.

Nicht nur ältere Menschen sollten sich dieses vielfältige Programm des Meißner Seniorentages Im Rathaus und der Stadtbibliothek nicht entgehen lassen, ist sich Bernd Matthes von der Seniorenvertretung sicher. Es sollen alle Fragen aber auch kulturelle Angebote rund um das Thema Alter wichtige Informationen liefern. So stehen verschiedene Wohnformen für Ältere in der Region, Gesundheitsvorsorgeangebote, Rechtsfragen für Senioren, Hilfe bei Amtsgeschäften und spezielle Kulturangebote an diesem Tag zur Verfügung. Nach der offiziellen Eröffnung um 10 Uhr durch Oberbürgermeister Olaf Raschke und der Sächsischen Weinprinzessin Sandra Ruhland gibt es eine Modenschau, eine Sprechstunde zum Thema moderne Medien durch den Jugendstadtrat, Rathausfühungen, vielfältige Gesprächsrunden, Stadtrundfahrten, kreative Angebote und viel Musik.

Auf dem Markt werden Infomobile stehen, um die Bürger über die Arbeit der Polizei, der Volkssolidarität, der IKK classic und der Kirche auf Rädern zu informieren. „Besonders freuen wir uns, dass Hartmut Schulze Gerlach (Muck) ab 14 Uhr im Kleinen Ratssaal aus dem Buch seiner Mutter ließt“, fügt er an. Übrigens gibt es im Anschluss am Barkas der Volkssolidarität eine kleine Autogrammstunde. Bereits im Vorfeld des Seniorentages wurden bei der Vorstellung der neuen Ordnungsamtsleiterin Corinna Radloff von den Senioren wichtig Alltagsprobleme angesprochen: Schlechte Beschilderungen an Baustellen, Mängel bei Ordnung und Sicherheit, Sauberkeit in der Stadt und der Lösung des Verkehrsproblems am Plossen - Sind auch weiterhin Themen für die Seniorenvertretung in die Offensive zu gehen.