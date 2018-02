Rotary schickt Schulen ins Museum

54-Jähriger tot – Tatverdächtiger in Haft

Dresden. Am Samstag, 17. Februar, haben Dresdner Polizeibeamte einen Mann (53) vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in der vergangenen Woche einen 54-jährigen Algerier getötet zu haben. Der Tatverdächtige befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Im Zuge der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Dresden und der Morduntersuchungskommission der Dresdner Polizei geriet ein Mann aus dem sozialen Umfeld des Getöteten in den Fokus der Ermittlungen. Dresdner Zivilfahnder nahmen den Gesuchten Samstagabend am Straßburger Platz vorläufig fest. Er war an einer Hand verletzt. Gegen den 53-jährigen Algerier besteht ein dringender Tatverdacht wegen Totschlages. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden heute dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ gegen den 53-Jährigen einen Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Er hat sich nicht zur Tat eingelassen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Dresden und der Dresdner Morduntersuchungskommission dauern an. Insbesondere müssen der genaue Tatablauf sowie die Hintergründe der Tat noch geklärt werden. Am frühen Donnerstagmorgen war ein 54-jähriger Algerier tot in seiner Wohnung an der St-Petersburger Straße aufgefunden worden. Die Obduktion hatte ergeben, dass er mehrere Stichverletzungen aufwies und eines gewaltsamen Todes gestorben ist (siehe auch Medieninformation vom 15. Februar 2018 sowie 16. Februar 2018). (ju)