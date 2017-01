Riesaer sind bei perfekter Mischung aus Sport und Show dabei

Die ursprünglich aus den USA stammende Trendsportart erfreut sich auch bei uns in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Cheerleading bietet die perfekte Mischung aus Sport und Show – anspruchsvolle Akrobatik- und Turnelemente sowie geschmeidige Tanzeinlagen verpackt in eine dynamisch erzählte Choreografie garantieren kurzweiligen Unterhaltungsfaktor.

Seit zwölf Jahren werden nun auch schon in der SACHSENarena Riesa offizielle Wettkämpfe im Cheerleading und Cheerdance ausgetragen. Von Jugendmeisterschaften über Spezialkategorien bis hin zur gesamtdeutschen Endrunde veranstaltete die FVG Riesa mbH bereits die unterschiedlichsten Championate dieser Sportart – und das mit überwältigendem Erfolg. „Der grandiose Besucherzuspruch und das positive Feedback von Verband und Sportlern sind für uns immer wieder die besten Argumente, uns für die Austragung dieser Veranstaltung zu bewerben“, sagt Kathleen Kießling, Geschäftsführerin der FVG Riesa mbH und weist damit auf über 5.000 Enthusiasten hin, welche der FVG Jahr für Jahr eine volle Halle bescheren. Die Regionalmeisterschaft Ost war in den vergangenen Jahren die bundesweit am besten besuchte Vorrunde zur Qualifikation zur gesamtdeutschen Meisterschaft.

Am Samstag, 25. März, findet dieses Event nun schon zum sechsten Mal in Folge in der SACHSENarena statt und setzt die Tradition am Standort fort. Maßgeblich daran beteiligt ist auch der Riesaer Cheerleaderverein e.V., welcher nicht nur regional, sondern auch bundesweit mit zahlreichen TV-Auftritten, u. a. in den Feste-Shows mit Florian Silbereisen, positive Werbung für den (Sport-)Standort Riesa macht.

Im Rahmen der diesjährigen Regionalmeisterschaft Ost treffen die Sportler des RCV ab 10.30 Uhr in den unterschiedlichen Kategorien auf ihre Konkurrenten aus Brandenburg, Berlin und Sachsen und streiten sportlich fair um den Einzug zur nationalen Endrunde. Das Team der FVG Riesa mbH sieht sich jedenfalls bestens auf das Event gerüstet: „Die Zusammenarbeit mit dem CCVD e.V. (Cheerleading und Cheerdance Verband Deutschland e.V., d. R.) ist stets sehr professionell und trägt neben den baulichen Voraussetzungen der SACHSENarena und dem begeisterungsfähigen Publikum zum tollen Erfolg der Veranstaltung bei“, sagt Reiner Striegler, Prokurist der FVG Riesa mbH, der sich wieder auf knapp zehn Stunden geballtes Programm freut: „Aufgrund technisch sehr anspruchsvoller Hebungen und Würfe kann es bis zum letzten Auftritt immer wieder zu Überraschungen kommen“, ergänzt er und garantiert somit Spannung bis zur letzten Minute.

