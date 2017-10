Sie sehen sich alle als gelernte Profis in ihren Berufen. Sie arbeiten zum Teil schon sehr lange miteinander. Und sie verfolgen seit dem letzten Jahr eine gemeinsame Idee: einem breiten Publikum an einen Ort in ungezwungener Atmosphäre eine Kostprobe von ihrem Können zu präsentieren.

In diesem Jahr lädt die Gruppe „Radebeuler LebensART“ dazu am 22. Oktober 2017 von 16 bis 21 Uhr in die Tanzschule Linhart ein. Um 16 Uhr startet der Nachmittag unter dem Motto „Genießen – Erleben – Feiern“ mit einem Sektempfang. Neun verschiedene Unternehmen stellen sich der interessierten Öffentlichkeit vor und stellen Auszüge ihrer Arbeitsgebiete vor. Hier kann der Gast den Köchen beim Schaukochen über die Schulter sehen, sich zum Thema Frisur und Make-Up informieren oder auch unter Anleitung den einen oder anderen Tanzschritt üben. Rund um Fragen zur Blumendekoration und Fotografie bei der Planung von Feiern kann vor Ort bei der 2. „Radebeuler LebensART“ der Rat der Experten eingeholt werden.

Um 18 Uhr beginnt der gesellige Teil der Veranstaltung, dann startet die Modenschau - in diesem Jahr angereichert mit einigen Brautmoden. Es kann gegessen, getanzt und gefeiert werden, bis 21 Uhr hat die Tanzschule Linhart geöffnet.

„Ziel unserer Radebeuler LebensART ist“, sagt Fotografin Annett Goralski vom Fotoatelier Meißner und Mitorganisatorin der Veranstaltung „dass wir mit dieser Aktion den Gästen in lockerer Atmosphäre im Gespräch vermitteln, wie man feiern kann und wen sie dabei zur Unterstützung ansprechen können.“ Eingeladen zu der „Radebeuler LebensART“ ist Jeder, der Interesse am Motto „Genießen – Erleben – Feiern“ hat und sich dahingehend informieren möchte. Der Eintritt zur 2. „Radebeuler LebensART“ am 22. Oktober ist frei!

Kontakt: info@fotoatelier-meissner.de

Teilnehmende Unternehmen: Tanzschule Linhart, Blumen Thomas, Fotoatelier Meißner, The Salon Powell & Powell, La Ballerina, Gräfe`s Wein und Fein, Lenz Deli & Cafe, Babor Kosmetikinstitut Jacqueline Schelle, Bridals by ALESSANDRA