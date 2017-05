Radebeul: Großes Fest in West

Es wird bunt, abwechslungsreich, lecker, interessant und fröhlich werden am 13. Mai 2017 zum kunterbunten Frühlingsspektakel in Radebeul-West. Darüber sind sich die Veranstalter des 3. Frühlingsspektakels in Radebeul-West jetzt schon einig. Von 10 bis 18 Uhr haben an dem Samstag fast alle Händler entlang der Bahnhofstraße aber auch in der Umgebung bis hin zur Meißner- und Moritzburgerstraße geöffnet.

Fußabdrücke

Damit sich jeder Besucher des Frühlingsspektakels gut orientieren kann, sind die Straßen und Wege, die in das Frühlingsspektakel eingebunden sind, neben Luftballons mit bunten Fußabdrücken auf den Gehwegen markiert. Diese Ideen hatten Nadine Wollrad und Dajana König, Projektleiterinnen der Veranstaltung, die im Kommunikationsteam des Bürgertreffs in Radebeul-West mitarbeiten. Bühnenprogramm Erstmalig ist auf der Bahnhofstraße eine Bühne installiert, unter Moderation von Jürgen Stegmann finden dort den Tag über Shows, Musikalische Einlagen und Vorführungen statt. Von dort wird Oberbürgermeister Wendsche als Schirmherr der Veranstaltung auch den offiziellen Startschuss für das Sanierungsgebiet "Zentrum Radebeul-West" geben.

Am 13. Mai ist die Bahnhofstraße und Harmoniestraße gesperrt. "Dies ist auch ein Testlauf für neue Aktionen, die für Radebeul-West angedacht sind, wie beispielsweise ein Wochenmarkt auf der Bahnhofstraße", so Oberbürgermeister Bert Wendsche.

Fußgänger-Rallye

Mit einem Laufzettel, der in allen Geschäften und im Bürgertreff ausgeteilt wird, kann die "Rallye zu Fuß" durch die Geschäfte in Radebeul-West beginnen. Pro Besuch und vollbrachter Aktion im Geschäft gibt es einen Stempel. Zwölf Stationen müssen abgestempelt sein, dann ist die Teilnahme an der Verlosung gesichert. "Wir freuen uns sehr", so Nadine Wollrad, "dass wir zur Verlosung am Nachmittag Gewinne für Groß und Klein im Wert von knapp 2.000 Euro von den Händlern bereit gestellt bekommen haben."

Sanierungsgebiet

Im Rahmen des bundesweiten Tags der Städtebauförderung finden zum Frühlingsspektakel Streifzüge durch das künftige Sanierungsgebiet Radebeul-West statt. "Auf den Rundgängen wird es an einigen Standorten Erläuterungen zu den bereits laufenden Planungen geben," so Anja Schöniger vom Radebeuler Stadtplanungsamt, "im Bürgertreff ist der Treffpunkt "Stadtsanierung" installiert, da stehe ich für Fragen und Anregungen zur Verfügung."