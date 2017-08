Rad gegen Krad: Wer fährt gleichmäßiger?

Mit einer besonderen Wette will das traditionelle Weidaer Dreieck-Rennen am Wochenende von sich reden machen. Es werden am Samstag die Triathleten auf dem Rennrad gegen die Oldtimer-Motorradfahrer antreten. Aber keine Angst – es geht gerecht zu, denn nicht die Höchstgeschwindigkeit ist das Zünglein an der Waage, sondern die Gleichmäßigkeit.

Das 12. „Weidaer Dreieck“: Die traditionsreiche Veranstaltung für Oldtimer-Motorräder und Seitenwagenmaschinen wird am 26. und 27. August wieder hunderte Fahrer und Fans an die Strecke zwischen Riesa-Weida, Mautitz und Groptitz locken. Bei Bergpreis und Rundstreckenrennen geht es bekanntlich nicht um Tempo, sondern vor allem um Gleichmäßigkeit, also das möglichst genaue Einhalten einer vorgegebenen Zeit in zwei Läufen. Im Rahmen des regulären Wettbewerbes der betagten Liebhabermaschinen werden die „unmotorisierten“ Zweiradsportler des SC Riesa die Motorsportler nun zu einer Wette herausfordern: Triathleten gegen Oldtimer-Rennsportler! Genaue Messung Fünf Triathleten wetten, dass sie den Kurs am „Weidaer Dreieck“ gleichmäßiger absolvieren als fünf Motorradfahrer. Jeder rollt zwei Mal über die Strecke, die Differenz zwischen den beiden Zeiten wird zum Teamergebnis addiert und entscheidet über den Sieg und damit den Wettausgang. Die Zeitmessung erfolgt für alle per angebrachtem Transponder und damit höchst genau.

Die „Dreieck-Rennstrecke“ ist viereinhalb Kilometer lang, die Bergstrecke misst 2,4 km mit einem Höhenunterschied von lediglich 48 Metern. „Das ist für die Radsportler nur ein Berglein, aber die Rennfahrer lieben es so“, erklärt Hans-Jürgen Macioschek von den Oldtimer-Rennsportlern. Mit ihrem routinierten Gefühl am Gasgriff fahren sie immer fast „auf den Punkt“. Die Triathleten werden unterstützt vom Riesaer Rad-Urgestein Egon Weller und sind auch im gleichmäßigen Fahren geübt: „Viel wird nicht geschaltet. Wenn man die persönliche Trittfrequenz gefunden hat, bekommt man ein fast zeitgenaues Tempo hin“, vertraut SC-Abteilungsleiter Jan Gebauer „seinen“ Sportlern, die für die Runde etwa sechs Minuten benötigen. Ihr erster Lauf wird am Samstag gegen 11.30 Uhr und der zweite gegen 13.30 Uhr stattfinden und sich somit in die Pausen des regulären Wettbewerbs einfügen. Die Siegerehrung ist gegen 18 Uhr geplant, dann wird auch der Wettsieger verkündet.

Der Wetteinsatz

Gewinner sind in jedem Fall die Kinder des Sozialpädiatrischen Zentrums in Riesa. Für sie engagieren sich die Oldtimersportler seit Jahren – auch der Wetteinsatz von 150 Euro wird gespendet. Wer allerdings zahlen muss, bleibt spannend: „Wir können es natürlich viel besser“, sagt Rennsportler Macioschek. Triathlet Gebauer kontert: „Wir gewinnen, das ist doch gar keine Frage des Glücks, sondern gut trainierter Waden!“ Immerhin haben die Triathleten das Weidaer Dreieck bereits lange bevor die Wette im Raum stand, als Trainingsstrecke genutzt. Neben Fahrern aus ganz Deutschland werden zum 12. Weidaer Dreiecks-Rennen auch Starter aus Tschechien, Österreich und der Schweiz erwartet. Zwei Tage Benzinduft, Motorengedröhn, Rennbegeisterung und ein guter Zweck sind garantiert.

Für Besucher

* Was: „12. Demonstrationslauf historischer Renntechnik“

* Wann: 26. und 27. August

* Wo: Mautitzer Dreieck zwischen Heideberg, Mautitz und Groptitz

* Sperrung: Der Rundkurs wird vom 26. August, 7 Uhr, bis zum 27. August, 18.30 Uhr, voll gesperrt.

* Umleitung: Eine Umleitung und Parkplätze für die Besucher der Veranstaltung werden ausgewiesen.