Prominente Besetzung zum Klassikerlebnis

Goldene Lichter, warme Sommerluft, eine einmalige historische Kulisse und ein Programm, das spielerisch die Grenzen zwischen Anspruch und großer Unterhaltung überbrückt – die Neuen Meißner Burgfestspiele lassen bei Kultur- und Klassikfans auch dieses Jahr keine Wünsche offen.

Die Festspielgemeinschaft aus Theater Meißen, dem Freundeskreis Theater, Hochstift, Albrechtsburg, Landesbühnen Sachsen und Winzergenossenschaft lädt im Juni zu hochkarätigen Konzerten und Aufführungen auf den Meißner Burgberg ein.

Los ging es am 8. Juni mit einem Eröffnungskonzert der Congo Square Blues Band. Frontmann und Gitarrist Frank Burkhard und seine Band präsentieren auf dem Burghof Blues-Variationen mit Südstaatenflair. Am Wochenende folgt mit dem Jedermann ein Höhepunkt, der bereits 2016 die Festspielbesucher begeisterte. Liebhaber der modern interpretierten Ensemblemusik erwarten am 11. und 15. Juni zwei äußerst hörenswerte Konzerte mit dem Blechbläserquintett Harmonic Brass und den fünf jungen Stimmtalenten vom Ensemble Nobiles.

Am 14. Juni gastiert das Kulturwerk der Lutherstadt Eisleben mit einem tragischkomischen Volksstück bei den Burgfestspielen. „Gottes Narr und Teufels Weib“ nimmt das Eheleben Luthers und seiner Katharina mit viel Augenzwinkern und wenig historischer Ernsthaftigkeit unter die Lupe. Am Reformationsjahr kommen natürlich auch die Neuen Burgfestspiele nicht vorbei. Im Mittelpunkt steht deshalb das historische Schauspiel „In Gottes eigenem Land“. Die im 18. Jahrhundert angesiedelte Inszenierung um das Leben des lutherischen Theologen und Predigers Heinrich Melchior Mühlenberg nach dem Roman von Eberhard Görner begeistert mit der spannenden Geschichte um eine Amerikamission zwischen Aufbruch und Scheitern aber vor allem mit seinen Darstellern. Es spielen das DDR-Indianeridol Gojko Mitic und der junge Ausnahmeschauspieler Moritz Gabriel, der treuen Festspielbesuchern noch lebhaft als Deichgraf Hauke im Schimmelreiter oder Prinz Phöbus im Glöckner von Notre Dame in Erinnerung sein dürfte.

Künstler, Vereine, Kirchgemeinden wie große und kleine Laiendarsteller sind am 18. Juni eingeladen, die Stadt zur Bühne zu machen. Beim großen Bürgerfestumzug unter der Regie des Theater-Fördervereins, der diesmal im Zeichen der Reformation und Meißner Geschichte steht, darf jeder mitmachen.

(Anmeldung: 03521/415511 oder unter presse@theater-meissen.de)

www.neue-burgfestspiele-meissen.de