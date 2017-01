NUDOSSI unterstützt Kombinierer Terence Weber

Weber stammt ursprünglich aus dem sächsischen Geyer, lebt aufgrund der Nähe zum Trainingsort allerdings bereits seit 2008 in Oberwiesenthal. Nach zwei Ausflügen in den Weltcup im letzten Jahr gehört Weber seit dieser Saison nach drei Medaillen bei der Junioren-Weltmeisterschaft zum Kader der deutschen Nationalmannschaft im Bereich der Nordischen Kombination. Mit Katharina Hennig unterstützt NUDOSSI bereits seit Saisonbeginn eine sächsische Langläuferin aus dem DSV-Kader, die mit Top 20-Platzierungen im Rahmen der "Tour de Ski" zuletzt für Furore sorgte.

NUDOSSI-Geschäftsführer Thomas Hartmann: „Es ist bekannt, dass wir den sportlichen Nachwuchs der Region im Rahmen der Möglichkeiten unseres Unternehmens aktiv fördern. Die Sportler sind Sympathieträger auf nationaler und internationaler Bühne, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen. Unser Ansatz ist es, Kooperationen mit Perspektive zu schließen und langfristig mit den jungen Athleten zusammenzuarbeiten. Es freut uns, dass wir mit Terence Weber künftig auf eines der großen Talente in der Nordischen Kombination setzen können.“

Terence Weber: „Bisher war ich noch ohne persönlichen Sponsor unterwegs. Deshalb freue ich mich sehr, dass sich mit NUDOSSI zudem noch ein regionaler Partner der Unterstützung meiner Person angenommen hat. Ich kenne meine Stärken und Schwächen genau, weiß, dass ich in dieser Saison in der Loipe noch Luft nach oben habe. Ich werde alles geben, um das in mich gesetzte Vertrauen zurückzuzahlen."

NUDOSSI

Die Dresdner Back - und Süßwaren GmbH & Co. KG. mit Sitz in Radebeul bei Dresden stellt als mittelständisches Familienunternehmen mit 30 Mitarbeitern ein umfangreiches Sortiment an Süßwaren her, welches deutschlandweit im Handel und unter www.nudossi.de erhältlich ist. Einen Namen gemacht hat sich das Unternehmen auch durch das Fabrikat verschiedener Weihnachtsspezialitäten wie des Original Dresdner Christstollens und der Stollenkonfekte. „Nudossi“ ist der Markenname der beliebten Premium-Nuss-Nougat-Creme, welche sich durch ihren sehr hohen Haselnussgehalt von 36 Prozent von anderen gleichartigen Brotaufstrichen abhebt. Seit 2013 fördert das Unternehmen als eine der Top-Marken der ostdeutschen Wirtschaft aktiv den Spitzensport. NUDOSSI fungiert u.a. als Sponsor von Skispringer Richard Freitag, Biathletin Denise Herrmann, Langläuferin Katharina Hennig sowie Unterstützer des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland und der österreichischen Bobteams Christina Hengster und Benjamin Maier. (pm)