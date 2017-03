Nossen fürchtet leere Klassenzimmer

Bereits seit 2013 gibt es ernste Debatten um den Neubau eines Gymnasiums in Wilsdruff. Neue Schulen sind zwar immer ein Grund zum Feiern - doch nicht in diesem Fall. Denn das neue Gymnasium könnte die Existenz der benachbarten Nossener Schule in Frage stellen.

„Sollte das Gymnasium in Wilsdruff gebaut werden, besteht zumindest mittelfristig die Gefahr, dass die Schülerzahlen für beide Schulen nicht mehr reichen. Der Kreistag Meißen hat den Landrat 2015 beauftragt, den Klageweg zu gehen, sollte es Planungsrecht für Wilsdruff geben“, heißt es aus dem Landratsamt Meißen. So gab es auch bereits Gespräche zwischen den beiden Landräten. Doch das Freitaler Gymnasium im Nachbarlandkreis platzt wohl derzeit aus allen Nähten, jedenfalls sind weiter steigende Schülerzahlen das Argument für den Neubau in Wilsdruff. Allerdings gehört zu diesem Einzugsgebiet auch die Stadt Nossen - gleichwohl ist auch die Stadt Wilsdruff Einzugsgebiet für die Nossener Schule. Es sind ja sozusagen Nachbarn.

Mit Bescheid vom 21. Dezember 2015 hat das SMK die Einrichtung eines Gymnasiums in der Stadt Wilsdruff genehmigt. Der Landkreis Meißen hat dagegen beim Verwaltungsgericht Dresden fristgerecht Klage eingereicht. Ziel ist es, den Genehmigungsbescheid aufzuheben. Wesentliches Argument für die Nossener bleibt nach wie vor, dass der Landkreis Meißen durch die Errichtung eines Gymnasiums in Wilsdruff eine Gefährdung des Gymnasiums Nossen befürchtet und das Rücksichtnahmegebot bezüglich der bestehenden Schule verletzt sieht. Nach einer aktuellen Stellungnahme der Sächsischen Bildungsagentur zu den aktualisierten Schülerzahlfortschreibungen der Gymnasien in der Region Freital-Wilsdruff-Nossen hätten sowohl das Gymnasium Nossen, als auch das mögliche, neue Gymnasium Wilsdruff derzeit die erforderliche Mindestschülerzahl von 60 nicht erreicht. Auch für das Schuljahr 2016/2017 sieht bei diesem derzeit noch fiktiven Szenario die Sächsische Bildungsagentur bei beiden Gymnasien eine Unterschreitung der Mindestschülerzahl.

Dies bekräftigt den Landkreis Meißen darin, dass beide Gymnasien nebeneinander im ländlichen Raum auch langfristig nicht genügend Schüler haben werden. Die sehr wackelige Zukunftsprognose der Sächsischen Bildungsagentur, dass ab dem Schuljahr 2017/2018 beide Gymnasien die Mindestschülerzahl sehr knapp erreichen werden, kann vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung und des starken Wandels in der Schullandschaft skeptisch gesehen. In der noch anhängigen Klage gegen die Genehmigung des Schulnetzplanes des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist nicht bekannt, wann das Verwaltunggericht Dresden über diesen Rechtsstreit entscheiden wird. Deshalb könne der Landkreis auch keine Erfolgsaussichten bewerten, erklärt Herr Brümmer, Sachgebietsleiter Recht des Landkreises Meißen.

Ähnlich sehen es die hiesigen Kreisräte: An den Zahlen aus dem Jahr 2014 hat sich – so die Informationen an die CDU-Fraktion – kaum etwas geändert. Auch die neuere Darstellung belegt, dass bei Einrichtung eines Gymnasiums in Wilsdruff die Mindestschülerzahl im Schuljahr 16/17 nicht erreicht wird und danach die Zugänge nur knapp darüber liegen. Das Risiko steigt von Jahr zu Jahr. Laut Prognose der Sächsischen Bildungsagentur wird in Nossen im Schuljahr 29/30 die Mindestschülerzahl nicht mehr erreicht. Damit müsste der Standort geschlossen werden! „Wir stehen zu dem Beschluss vom März 2014, alle Rechtsmittel zur Sicherung des Standortes Nossen auszuschöpfen. Wir müssen als Kommunalpolitiker mit Verantwortung, d.h., unter Beachtung der Daten, die Entwicklung der Region begleiten. Es ist aus unserer Sicht wenig hilfreich, Kraft und Steuergelder in einen neuen Standort zu investieren, wenn das benachbarte, modernisierte Gymnasium damit in seinem Fortbestand gefährdet wird“, so Margot Fehrmann, Bürgermeisterin in Ebersbach und Vorsitzende der CDU-Fraktion im Kreistag Meißen. Sogar das Meißner Gymnasium bekommt als 4,5-zügige Schule etwa 50 Prozent der Schülerschaft aus dem Umland - zu dem auch Nossen gehört.