Nachwuchskicker aus Partnerstadt zu Gast

In den Altersklassen F, E, D und C - etwa von 10 bis 15 Jahren - spielen sie um die begehrten Pokale. Zum zweiten Mal tritt der Fußballnachwuchs des ASK Lovosice zu diesem Turnier an: 2015 holten sie in der D-Jugend sogar den Sieg. 2016 waren die Coswiger zu einem ebenso großen Turnier in Lovosice; dort freute sich die Coswiger D-Jugend über den Pokal.

Der Besuch der 50 tschechischen Nachwuchskicker reiht sich in das Projekt Aktive Partnerschaft: Kommunikation, Vertrauen, Zusammenarbeit beider Partnerstädte ein, das aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert wird. Bürgerinnen und Bürger aller Altersklassen treffen sich dabei bei unterschiedlichsten Projekten, können Freundschaft schließen und die Grundlage für die künftige Zusammenarbeit beider Partnerstädte legen.

In diesem Jahr gibt es noch ein Familienwochenende, eine Rad- und eine Wandertour und die Coswiger Beteiligung am Stadtfest in Lovosice im September. Beim Sommerturnier haben die jungen Sportler Gelegenheit, ihre Kräfte in fairem Wettkampf zu messen. Fast unmerklich erfahren die Mädchen und Jungen dabei auch, wie die verbale und nonverbale Kommunikation im internationalen Sport funktioniert. Vor allem aber lernen sie ihre Altersgefährten aus dem Nachbarland kennen.

Am Rande des Turnierfeldes und abends am Grill bleibt ausreichend Zeit für Spiel und Spaß und eigenständige Verständigungsversuche. Zuschauer sind herzlich eingeladen, mitzufiebern und am Samstagabend mit den tschechischen Gästen mitzufeiern: gespielt wird an beiden Tagen ab 9 Uhr auf dem Sportplatz Weinböhlaer Straße. An diesem Wochenende (23. - 25.06.) findet auch das Sommerfest des Coswiger Fußballs statt.