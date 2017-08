Mit neuem Taktstock in die Spielzeit

In die neue Spielzeit 2017 startet die Elbland Philharmonie Sachsen mit ihrem neuen Chefdirigenten Prof. Ekkehard Klemm und vielen modernen Ideen und hoffentlich mehr Zuschauern.

Mit mehr als 80.000 Konzertbesuchernblickt die Elbland Philharmonie Sachsen gemeinsam mit den Landesbühnen auf eine erfolgreiche Saison zurück. Dennoch könnte es mehr sein. „Gerade bei den „normalen“ Konzerten in der Stadthalle „stern“ könnten gern ein paar Besucher mehr anlocken“, hofft Orchester-Chefin Carola Gotthadt. Für außergewöhnliche Auftritte des Orchester sind die Riesaer jedoch schnell zu begeistern. Das Konzert in der Freyler-Halle unter dem Thema „Hollywood Music“ übertraf mit 785 Besuchern alle Erwartungen. Zwei dieser Konzerte stehen im Sommer und Herbst bevor. „Wir gestalten den Auftakt des Stadtfestes mit einer Musical-Gala, denn die Riesaer sind Musicalfans“, sagte Geschäftsführerin Carola Gotthardt vor der neuen Saison.

Termine

Dem Auftritt am 25. August beim Riesaer Stadtfest auf dem Rathausplatz steht mit „SYMPHO-NIX“ am 1. Oktober ein aufwändiges, aber sehr erfolgreiches Spektakel gegenüber. Das Projekt mit Breakdancern und Percussionisten kam bei bisherigen Aufführungen vor ausverkauften Häusern großartig an. Eine völlig andere Facette ist am 31. Oktober in der Trinitatiskirche zu erleben. Zum 500. Reformationsjubiläum findet ein festliches Kantatenkonzert mit dem „Ensemble Charpentier“ der Philharmonie auf historischen Instrumenten statt. Beginnen wird die Saison mit dem „Elbsommer“, einer Freilufttour des Orchesters. Ende Juli vollzieht der neue Chefdirigent Ekkehard Klemm in Meißen den offiziellen Auftakt seiner vorerst vierjährigen Amtszeit. Am 6. August folgt ein weiteres Eröffnungskonzert im Park Zabeltitz.

Der Neue

Der Dirigent ist bekannt für ein breites Repertoire. „Ja, der Klemm kann Walzer und Operette, das habe ich hunderte Male aufgeführt – und finde diese Musik wunderschön“, verweist der neue Chef auf die traditionell beschwingten Programme zu Neujahr. Zugleich ist der neue Mann am Pult ein Verfechter des Zeitgenössischen und wird auch Werke von Komponisten des 20. Jahrhunderts, häufig sogar aus Sachsen, einbauen. „Wir wollen das Publikum nicht verschrecken, sondern haben sehr wirkungsvolle Werke ausgewählt, die anziehen sollen und neugierig auf die Fähigkeiten des Orchesters machen sollen“, so Klemm. Vor jedem Konzert wird es eine Einführung ins Programm geben. Er genießt die künstlerischen Freiräume in Riesa und will so eigene spannende Ideen umsetzen.

Übrigens:

Große Möglichkeiten in Riesa In der SACHSENarena bietet sich eine große Bühne, die fast alles möglich macht, auf mindestens 1.000 Zuschauer hofft die Philharmonie bei modernen und neuartigen Projekten.

Kontakt

Elblandphilharmonie Sachsen, Kirchstraße 3, in Riesa

Tel. 03525/72260

www.elbland-philharmonie-sachsen.de