Mieterforum 2017 beim WochenKurier

Missverständnisse zwischen Mietern und Vermietern können zu großen Sorgen auf beiden Seiten führen. Welche Rechte, aber auch Pflichten alle Beteiligten haben, klärt bei Bedarf der Mieterverein Meißen.

Den Termin am Freitag, 27. Januar, zwischen 15 und 17 Uhr, sollten sich alle Mieter freihalten, wenn ihnen Fragen zum Mietrecht oder zur Betriebskostenabrechnung unter den Nägeln brennen. Im Meißner Büro des WochenKurier stehen in dieser Zeit Mitarbeiterin und Betriebskosten-Spezialistin Yvonne Scharmacher und Rechtsanwältin Irene Seifert Rede und Antwort am Telefon.

Dann soll es unter anderem Antworten auf die Fragen: Wie lange hat der Mieter Zeit Widerspruch gegen die Betriebskosten einzulegen? Was sind umlagefähige Hausmeisterkosten? oder Stimmt der Verteilerschlüssel? Aber auch Fakten: Wie kann der Vermieter die Miete bei fehlendem Mietspiegel erhöhen? Muss auch in der Nacht die Heizung in Betrieb sein? Ist eine Mietminderung bei defekter Heizung im Winter möglich und wenn ja, wie hoch? Oder Ist Rauchen in der Mietwohnung erlaubt? sollen geklärt werden.

Termin:

Fragen an den Mieterverein Meißen: Freitag, 27. Januar, 15 bis 17 Uhr

* unter 03521/ 469414 Fragen zu den Betriebskostenabrechnungen an Yvonne Scharmacher.

* unter 03521/ 469416 Fragen an Rechtsanwältin und Vereinsvorsitzende Irene Seifert.

Kontakt:

Mieterverein Meißen und Umgebung e.V.

Eyk Schade

Dresdner Straße 10

01662 Meißen

Tel.: 03521/453602

Fax: 03521/453601

www.mieterverein-meissen.de

www.facebook.com/mieterverein.meissen

schade@mieterverein-meissen.de