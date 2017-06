Lebensretter „zum Anfassen"

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Riesa-Gröba laden am Sonnabend, 17. Juni alle Neugierigen aufs Gelände an der Oststraße ein. Von 10 bis 16 Uhr präsentieren sie „Feuerwehr zum Anfassen“.

Es gibt Fahrzeuge und Technik zu bestaunen, man kann sich alles genau erklären lassen. Neben den beiden Gröbaer Löschfahrzeugen sind auch ein Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Riesa-Mitte und die in der Hauptstelle stationierte Drehleiter vor Ort. Auch für den Hausgebrauch kann man was lernen, wird doch der richtige Umgang mit Handfeuerlöschern gezeigt. „Vor allem wollen wir den Kindern zeigen, wie es bei der Feuerwehr zugeht und was man dort erleben kann“, sagt Stadtteilwehrleiter Maik Wähler. „Hintergedanke ist natürlich, vielleicht den einen oder anderen Interessenten zu gewinnen, um die Mannschaft langfristig zu verstärken.“ Dafür habe man viel moderne Technik und eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu bieten.

Derzeit gehören zur FFw Riesa-Gröba 52 Mitglieder, davon 26 aktive Einsatzkräfte und acht Jugendfeuerwehrleute. Sie sind natürlich ebenfalls dabei, zudem können sich kleine Besucher selbst an der Spritze versuchen. Daneben gibt es Bastelangebote und natürlich bleibt niemand an diesem Nachmittag auch niemand hungrig und durstig.