Kunst rund um die Johanneskirche

Am 5. und 6. Mai findet unter der Schirmherrschaft des Meißner Oberbürgermeisters Olaf Raschke und in Regie des Hafenstraße e.V. das 14. Kunstfest in Meißen statt. Dann wird wieder rund um die Johanneskirche im Stadtteil Cölln Glas zum Schmelzen gebracht, kreativ gesponnen oder ungewöhnlich gedrechselt. 160 Künstler und Kunsthandwerker aus Deutschland, der Slowakei, Tschechien, Litauen und Polen präsentieren ihre Arbeiten. Auf der Kinderkunstmeile wird es neben Kunstwerken von und für junge Künstler auch viel Gelegenheit zum Mitmachen und selbst ausprobieren geben. »Wer hat schließlich in der heutigen Zeit schon mal selbst eine Sense gedengelt? Übrigens, wer stumpfe Sensen hat, kann diese gern zur Verfügung stellen«, bittet der Chef-Organisator.

Weiterhin gibt es an beiden Tagen ein umfangreiches Programm mit Theater, Musik, Tanz, Zauberei und Mode. Als Höhepunkte zum Kunstfest zählt Peter Hänke aber ebenso den Lampion- und Fackelumzug am 5. Mai (20 Uhr) und das Höhenfeuerwerk (22.30 Uhr) auf. Am Sonntag wird es ein Konzert in der Johanneskirche geben. Als kleine Zusatzattraktion wird es in diesem Jahr ein kleines Jubiläum zum Thema »Wir fahren in die Welt« geben. Die VGM ist mit ihren restaurierten Oldtimerbussen zu Gast und will so an die Einführung der Stadtbuslinien in Meißen-Cölln vor genau 90 Jahren erinnern.

Der Wettbewerb

»In diesem Zusammenhang werden wir auch unseren Kinder-Kunst-Wettbewerb unter dieses Thema stellen und freuen uns auf viele gemalte und gebastelte Busse«, erklärt Peter Hänke. Gern können alte Drahtesel, Schlitten, Dreiräder oder ähnliches als Grundgestelle genutzt werden – müssen aber dann künstlerisch gestaltet werden. Ob Busse, Autos, Kutschen oder Fantasiefahrzeuge – jedes selbst gebaute und besonders kunstvolle Gefährt kann am Wettbewerb teilnehmen. Die Arbeiten sollten bis zum 20. April fertig sein. Am jährlichen Mal- und Bastelwettbewerb können sich wieder alle Senioren, Kinder, Jugendliche, Laien- und Berufskünstler beteiligen. Alle Modelle müssen wetterfest und standsicher sein. Anmeldeformulare für den Wettbewerb gibt es beim Verein an der Hafenstraße 28. Der Sieger des Wettbewerbs bekommt eine Sonderfahrt mit einem ganz besonderen Meißner Bus geschenkt.

Übrigens, in den vergangenen Jahren besuchten jeweils 25.000 Gäste das Kunstfest und machten es damit zum größten Kunst-Event der Stadt. Der Eintritt ist frei!

Kontakt: phaenke@hafenstraße-meissen.de oder Fax: 03521/7800118