Die Filiale in Meißen im Elbe Center unterbricht bis Mittwoch, 15. Februar, vorübergehend ihren Verkaufsbetrieb. Diese Unterbrechung nutzt Kaufland, um die Filiale auf ein neues Ladendesign umzustellen. Die Filiale stellt ihren Betrieb ein, um die geplanten Modernisierungsmaßnahmen durchführen zu können. Die Kunden können während der Umbauphase in der Kaufland-Filiale in der Schützenstraße wie gewohnt ihre Einkäufe tätigen.

Ab Donnerstag, 16. Februar, hat die Filiale im Elbe Center wieder wie gewohnt geöffnet und präsentiert sich ihren Kunden in neuem Look. Um den Kunden nach wie vor die Möglichkeit zu bieten, ihren Einkauf bei Kaufland zu tätigen, hat das Unternehmen einen kostenlosen Bus-Shuttle zwischen den beiden Kaufland-Filialen in Meißen eingerichtet. Dieser fährt werktags täglich in der Zeit von 8 bis 18.30 Uhr und bringt die Kunden im Stundentakt vom Kaufland Elbecenter zum Kaufland in der Schützestraße und wieder zurück. An den beiden Filialen wurden Bushaltestellen eingerichtet, die entsprechend gekennzeichnet sind. „Kaufland möchte seinen Kunden attraktive Einkaufsstätten mit hohem Einkaufskomfort bieten. Dazu gehört auch ein frischer, optisch ansprechender Filialauftritt. Kaufland hat ein neues Ladenkonzept entwickelt, welches passgenau auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten ist. Dieses Konzept setzen wir nun sukzessive in unseren Filialen um“, sagt Marion Eckhardt, Hausleiterin.

Teil der Modernisierung ist ein neues Farbkonzept, ein klares und übersichtliches Kundenleitsystem sowie eine ansprechendere Warenpräsentation. Kunden können sich künftig auf ein neues Einkaufserlebnis freuen. Kaufland optimiert damit seine Prozessabläufe und gestaltet seine Filialen für seine Kunden moderner und attraktiver. Dabei legt das Handelsunternehmen großen Wert darauf, Trends mit bewährten Systemen und Konzepten sinnvoll zu vereinen. Kaufland ist 2016 zum fünften Mal in Folge „Händler des Jahres“. In der Kategorie Supermärkte belegte das Unternehmen den ersten Platz und punktete insbesondere beim Preis-Leistungs-Verhältnis und Sortiment sowie bei Aktionen und Angeboten.