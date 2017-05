...jetzt schon mal an Weihnachten denken!

Handball-Krimi: Zwei Sieger im EE-Derby

Elbe-Elster. Super Handball-Stimmung beim Kreisderby HC Bad Liebenwerda gegen BSV GW Finsterwalde in der Kurstadt-Sporthalle - bei einer Rekordkulisse am letzten Spieltag der Verbandsliga Süd mit 612 Zuschauern! Der HC hatte bis dahin alle 21 Spiele gewonnen und die Meisterschaft bereits in der Tasche. Beim Derby ging es wieder einmal um die "Frage der Ehre". Finsterwalde siegte knapp und holte sich noch den Vizemeistertitel, weil die HSG Schlaubetal/Odervorland in Friedland verlor.