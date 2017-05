Am Sonntag 28. Mai ist der "10. Weltspieltag 2017 - ein Recht auf Spiel".

An diesem Tag gibt es weltweit Aktionen und Angebote für Jedermann zum Spielen und Verweilen an der frischen Luft. Unter dem Motto "Spiel! Platz ist überall" sollen vor allem Kinder ihren Platz zum Spielen im Alltag finden und in Riesa lädt aus diesem Grund das Team der Volkssternwarte Riesa ab 14 Uhr zum Spielen ein. Brettspiele, Denkspiele, Kartenspiele, Rätsel, Federball und vieles mehr wartet auf die Besucher und Familien.

Gern können die Gäste auch selbst Spiele mitbringen und diese dann gemeinsam mit uns zusammen spielen, oder einfach nur dabei sein. Jeder ist willkommen, jeder kann gern vorbeikommen und es wartet ein spannender Nachmittag auf alle Spielbegeisterten. Nur in Riesa und Chemnitz sind für diesen besonderen Tag Aktionen beim Veranstalter angemeldet. In der Stadt Riesa ist die Volkssternwarte zu diesem Aktionstag der einzig offiziell gemeldete Kooperationspartner und dies bereits zum 2. Mal.

Als EXTRA Projekt haben sich die Riesaer zu einer "Riesen Kreidebildaktion" angemeldet und es soll an diesem Tag auf dem neuen Parkplatzgelände ein großes Bild entstehen. Hier sollen die Kinder ein Bild unter dem Titel "So stelle ich mir meine Stadt vor" kreieren und das Gesamtwerk wird dann als Beitrag aus Riesa eingesendet. Wer möchte bringt einfach Kreide mit, oder nutzt die Vorräte der Volkssternwarte und dann kann es losgehen. Wir freuen uns auf Euren Beitrag an dem großen Bild. Bei gutem Wetter wird es im ZEISS Observatorium natürlich auch eine Beobachtung geben und Sonne, Venus, sowie helle Sterne können dann in einer Spielpause ausgiebig begutachtet werden. Volkssternwarte Riesa - hier wird gespielt und geforscht!