„Handicap ist bei uns kein Problem!“

Sie saßen total gespannt in der Unterkirche der Frauenkirche. Es war ihnen bis zur letzten Minute nicht klar, wer gewinnen wird. So umschreibt Andrea Panhans, Vorsitzende des Radebeuler Handball-Vereins e.V. (RHV), die Eindrücke von der siebten Preisverleihung zum Sächsischen Bürgerpreis am 16. Oktober 2017. Und dann hat der Verein gewonnen und den Preis in der Kategorie „Engagement im Sport“ bekommen! Noch jetzt ist eine große Freude über diese Auszeichnung bei der Vorsitzenden zu spüren.



Handballturnier



Angefangen hat alles in diesem Januar beim 9. Special Olympics- und Unified Handballturnier des Vereins. „Wir haben Bürgermeister Lehmann angesprochen, ob er die Siegerehrung des Radebeuler Special Olympic-Turnier vornehmen will“, erzählt Panhans. Das hat er auch getan und war von den Aktivitäten des Vereins, gerade in Bezug auf die Förderung der Behinderten so angetan, dass er die Nominierung des Vereins zum Sächsischen Bürgerpreis durch den Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) anregte.



Special Olympics



Die weltweit tätige Organisation „Special Olympics“ befasst sich mit der sportlichen Betätigung geistig behinderter Menschen. Ziel dabei ist, dass diese Kinder und Erwachsenen durch ganzjähriges, regelmäßiges Sporttraining und Wettbewerbe körperliche Fitness entwickeln. Mit dazu gehört die Integration in die allgemeine Vereinsarbeit, denn die behinderten Athleten sind vollwertige Mitglieder mit allen Rechten und Pflichten. Dazu zählen nicht nur Wahlrechte, Ordnungsdienste und Trainerarbeit, sondern auch die Teilnahme an Vereinsfeiern. Im RHV trainieren seit 2007 Ansgar Wodak und Bernd Hartmann ein SO-Team, 2009 kam René Woost als Trainer hinzu.

Inzwischen ist die Zahl der Sportler im Alter 16 bis 59 auf fast 20 angestiegen, sie treffen sich jeden Mittwoch in der Elbhalle in Radebeul. Es sind Schüler aus der Anne-Frank-Schule oder Arbeitskräfte der Behindertenwerkstätten der Lebenshilfe Dresden. Durch Sporttraining und Wettbewerbe wird das Team der Special Olympics in das Vereinsleben integriert. Mit gemischten Turnieren auf Vereinsebene sollen Berührungsängste abgebaut und Toleranz gefördert werden. „Die Integration des SO-Teams und das Zusammenspiel der Mannschaften klappt ausgezeichnet“, freut sich Trainer Bernd Hartmann. Für ihn ist der Erfolg der „kleinen Schritte“ mit dem SO-Team ein großartiges Ergebnis. Er steht auch voll hinter dem Enthusiasmus seiner Schützlinge, die mit dem Motto „Dabeisein ist alles!“ trainieren.



Preisgeld



„Wir freuen uns sehr über das Preisgeld von 5.000 Euro“, sagt Andrea Panhans, und dabei leuchten ihre Augen vor Freude. Ein Großteil davon wird für den Start des SO-Teams an den Special Olympics 2018 in Kiel verwendet. Dort finden im Mai die Nationalen Spiele für Menschen mit geistiger Behinderung statt.





Hintergrundinformationen

Verein: Der Radebeuler Handball-Verein e.V. wurde 2004 gegründet und ging aus zwei bis dato existierenden Vereinen hervor. Informationen gibt es unter www.radebeuler-hv.de bzw. mail@radebeuler-hv.de



Bürgerpreis: Rund eine Million Menschen in ganz Sachsen engagieren sich ehrenamtlich. Mit dem Sächsischen Bürgerpreis soll dieser Einsatz gewürdigt werden. In diesem Jahr gab es über 100 Nominierungen.