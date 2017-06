Handfester Einsatz für die Kinder

Ein überparteilich bedeutsames Geheimnis hütet derzeit das Riesaer Technische Hilfswerk (THW). In der Garage des Technischen Hilfswerkes im Ortsteil Gröba wartet ein echtes Gemeinschaftswerk von namhaften Politikern auf seinen Einsatz.

Gemeinsam etwas Bleibendes schaffen ist nicht selten auch der Wunsch der Politiker, nur leider scheitern diese Vorhaben nicht selten. Für ein Riesaer Projekt wurde das jetzt gemeinsam mit dem THW geschafft. Helfen im Team ist das A und O im Einsatz des THW, denn nur gemeinsam kann ein Ziel erreicht werden. Alle, die mithelfen werden so ein Teil einer starken Gemeinschaft – so wollte es der THW-Landesverband Sachen-Thüringen beim „MdB trifft THW“ den Bundestagsabgeordneten ganz praktisch als grundlegendes Element des Ehrenamtes im THW nahebringen.

Die Aufgabe

Gemeinsam ein Holz-Spielhaus für die Kinder zu errichten, war die Herausforderung, der sich 50 Bundestagsabgeordnete gern gestellt haben. Unter der Patenschaft von Susann Rüthrich (SPD) zimmerten unter anderem Bundestagspräsident Norbert Lammert und Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) mit vollem Körpereinsatz an dem Spielgerät. Unter der fachgerechten Anleitung des THW bekamen die Politiker so einen ganz praktischen Eindruck von der fast täglichen Arbeit der Ehrenamtlichen, zu deren Grundkompetenz der Umgange mit Holz gehört. Sie erhielten auch eine Vorstellung davon, wie die Ausbildung beim THW funktioniert, indem sie die Hinweise und kleinen Tipps der Ehrenamtlichen direkt umsetzen konnten.

Das Geschenk

Das fertige Häuschen wird die Patin Susann Rüthrich und Vertreter des THW Ortsverbandes Riesa am Samstagvormittag an den Verein „Freizeitinsel Riesa“ übergeben. „Wir verladen das Schmuckstück dann sicher auf einem unserer Lkw und bringen es am Samstag zur Freizeitinsel“, erklärt Ronny Schlesier, stellvertretender Ortsbeauftragter in Riesa. Er ist sich sicher, dass die Kinder das Häuschen schnell in Beschlag nehmen. Spätestens zur Kinderspielstadt wir offiziell Einzug gefeiert.

Aktion „MdB trifft THW“

Dort stellen Ehrenamtliche aus ganz Deiutschland den Abgeordneten aus ihrer Region an neun interaktiven Ständen ihre „Blaue Welt“ vor. Bereits seit mehreren Jahren nutzt auch das THW der Region diese Möglichkeit, ihren gewählten Vertretern die Leistungsbreite und das bürgerschaftliche Engagement des THW erlebbar zu machen. Das Technische Hilfswerk ist eine ehrenamtliche Einsatzorganisation des Bundes. In Sachsen und Thüringen engagieren sich etwa 3.000 Menschen in 34 THW-Ortsverbänden unter anderem in Riesa. Ihre Aufgaben im Bevölkerungsschutz übernehmen die Einsatzkräfte in Zusammenarbeit mit Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen. Im Auftrag des Bundes kann das THW auch weltweit eingesetzt werden. www.thw.de