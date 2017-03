Hallo Nachbar, alles klar?

Anonyme Wohngebiete sind nicht die Sache der RD Hausverwaltung. Nachbarn sollten sich kennen, aufeinander achten und gegebenenfalls auch mal helfen. Gute Erfahrungen hat der Hausverwalter in Weida in enger Zusammenarbeit mit einem Verein bereits gemacht. Jetzt soll Aufbauarbeit in Merzdorf geleistet werden.

Keiner soll immer allein sein - vor allem nicht im Alter. Keiner abgekoppelt von der Gesellschaft leben müssen. Das wünschen sich viele Betroffene und Angehörige, doch konkrete Ideen fehlen da oft oder kommen nicht bei den älteren Menschen an.

Die RD Hausverwaltung hat in Bezug auf eine rege Nachbarschaft in den vergangenen Jahren bereits sehr gute Pionierarbeit geleistet und gemeinsam mit dem Sprungbrett Verein im Stadtteil Weida im Objekt der Stendaler Straße einen Anlaufpunkt für Kinder, Familien und alle Mieter geschaffen. So werden in einem angemieteten ehemaligen Ladengeschäft und zwei Wohnungen die unterschiedlichsten Angebote direkt im Quartier bereitgestellt. Da reicht das Angebot von Lesetreff für alle Nationalitäten über Erziehungsberatung bis Kochkurse. „Davon profitieren wir alle“, erklärt Hausverwalterin Alla Larion-Mucke auf Anfrage.

Für Merzdorf könnte man sich einen Bürgertreff für ältere Mieter vorstellen, die zusammenkommen zum wöchentlichen Kaffeetreff, kleineren medizinischen oder pflegerischen Dienstleistungen oder Freizeitaktivitäten. „Wir könnten uns gut vorstellen, eine Wohnung zur Verfügung zu stellen, um mit einem Partner vor Ort einen regelmäßigen Treffpunkt zu entwickeln“, fügt die Hausverwalterin an. Für einen Verein könnte dann die Möglichkeit einer städtischen Förderung bestehen und müsste erfragt werden. Vielleicht wolle sich eine Institution in diese Richtung erweitern oder eine andere private Initiative nehme sich der Sache an, hofft sie.

Die Wohnungen an der Alleestraße bieten bereits jetzt viele Aspekte zum Wohlfühlen: Guter Sanierungsstand, günstige Verkehrslage, ruhige Umgebung und gemütliche Balkone mit reichlich Grün vor der Tür. Im Rahmen der monatlichen Bürgersprechstunden können die Mieter direkt Kontakt mit der Hausverwaltung aufnehmen und ihre Anregungen und Probleme vor Ort besprechen.

Kontakt:

03525/ 87 56 181

rd.vermietung@gmx.de