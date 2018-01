Großenhain präsentiert sich historisch

Großenhain. Großenhain präsentiert sich auf der Dresdner Reisemesse 2018 Erlebnis - Urlaub – Caravaning - Das ist das Motto der diesjährigen „Dresdner Reisemesse" vom 26. bis 28. Januar 2018. Der Veranstalter ORTEC lädt dazu wieder in die Messehallen am Messering 6 nach Dresden ein. Wer seiner Reiselust frönen will, Anregungen für den nächsten Urlaub sucht oder wenn das Fernweh und die Neugier nach anderen Ländern packt, wird an diesem Wochenende in Dresden fündig. Der diesjährige Messeschwerpunkt ist „Skandinavien & der hohe Norden". Doch auch wen es nicht dorthin zieht, findet auf der Messe viele weitere spannende Angebote. Wer regional auf Entdeckungsreise geht und gern einen Tagesausflug unternimmt, für den ist der Gemeinschaftsstand des Elbe-Röder-Dreiecks ein guter Anlaufpunkt. Hier präsentiert sich auch die Stadt Großenhain mit ihren touristischen Angeboten. Zu finden ist der Stand E14 in der Halle 3. Großenhain wirbt vor allem mit seiner gut erhaltenen, historischen Altstadt und wird Zabeltitz mit Barockgarten und Bauernmuseum in den Mittelpunkt stellen. Ebenso werden die vielfältigen Veranstaltungshöhepunkte 2018 wie beispielsweise der „Tag der Parks und Gärten" am 27. Mai, das Großenhainer Stadtfest vom 01. bis 03. Juni und das Hubertusfest im Barockgarten Zabeltitz am 30. September dem Publikum vorgestellt. Als sportliches Highlight stehen in diesem Jahr zu dem die Deutschen Meisterschaften im Speedskating vom 25. bis 27. Mai auf dem Programm. Rechtzeitig zur Reisemesse erscheint auch der diesjährige Veranstaltungskalender und wird sicherlich den einen oder anderen Besucher nach Großenhain locken. Dieses Jahr wird der Gemeinschaftsstand unterstützt durch die historische Persönlichkeit des Oberlandbaumeisters Knöffel, alias Gästeführer Jürgen Schreiber. „Durch unsere Zugehörigkeit im Elbe-Röder-Dreieck und die gute Zusammenarbeit bietet sich die Möglichkeit dieser Kooperation und die Präsentation am Gemeinschaftsstand. So können wir die Stadt Großenhain und den Barockgarten Zabeltitz mit einem vertretbaren personellen und finanziellen Aufwand auf dieser wichtigen regionalen Messe vorstellen", so Tom Quenstedt, verantwortlich für Wirtschaftsförderung und Tourismus in der Stadt Großenhain. Wer keine Gelegenheit hat, den Großenhainer Stand auf der Messe zu besuchen, der erhält Broschüren über Großenhain und die Region auch in der Großenhain- und der Zabeltitz-Information. Die meisten Broschüren stehen auch auf den Internetseiten unter www.grossenhain.de kostenfrei zum Herunterladen zur Verfügung.

